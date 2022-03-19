ما وراء الأفلام | رحلة عن الظلم والألم والأمل في فيلم Atonement
حكم واحد فقط سيدمر مستقبله
شهادة ليست حقيقية تسببت في خسارة حياته وكل ما كان مخططا له
واندلعت الحرب العالمية الثانية فجعلت القصة مأساوية جدا
هذا ما يحكيه فيلم Atonement
فيلم Atonement سيأخذك في رحلة عن الظلم والألم والأمل، شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نرى ما وراء فيلم Atonement
The Revenant.. الصراع من أجل البقاء
تعرّض لهجوم من دب كبير، وكل الذين معه قالوا مستحيل له أن يعيش، ابنه قُتل أمام عينيه وهو عاجز غير قادر على الحركة لإنقاذه، الظروف الجوية قاسية جدا وهو وحيد!
تُرى ما الذي سيحصل معه؟
هذه هي حكاية فيلم The Revenant المأخوذ عن قصة حقيقية لصائد جلود يُدعى "جلاس"
شاهِد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في "بودكاست ما وراء الأفلام"
لكي نحكي عمّا وراء The Revenant
في عالم تحكمه الفوضى، يظهر فارس بطل من وسط الظلام ! "The Dark Knight"
The Shawshank Redemption..هل يمكن للأمل أن يقود الرجل إلى الجنون؟
لكم من الوقت يمكنك التمسك بالأمل؟ سنة؟ سنتان؟ 5 سنوات؟ ماذا لو أخبرتُك أن شخصا ظلّ متمسكا بالأمل لأكثر من 20 سنة؟
هذا هو الذي سأحكي عنه اليوم في ما وراء الأفلام، سنتكلم عن ما وراء The Shawshank Redemption واحد من أقوى الأفلام في التاريخ
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نحكي عن قصة الأمل.
ما وراء الأفلام | رحلة عن الظلم والألم والأمل في فيلم Atonement