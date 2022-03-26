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Cast Away .. عندما ينقذنا الأمل

Cast Away .. عندما ينقذنا الأمل

ما وراء الأفلام

وحيد.. معزول تماما عن العالم، ماذا ستفعل؟ كيف ستعيش؟ وما الذي يجعلك تكمل؟
كيف للوحدة أن تغير الإنسان؟ وكيف أن الأمل قد ينقذنا؟!
هذا ما يحكيه فيلم Cast Away
شاهد الفيلم الآن لكي نرى ما وراء الأمل، ما وراء فيلم Cast Away الذي سيغير شيئا فيك بعدها.

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Cast Away .. عندما ينقذنا الأمل

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