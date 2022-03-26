Cast Away .. عندما ينقذنا الأمل
وحيد.. معزول تماما عن العالم، ماذا ستفعل؟ كيف ستعيش؟ وما الذي يجعلك تكمل؟
كيف للوحدة أن تغير الإنسان؟ وكيف أن الأمل قد ينقذنا؟!
هذا ما يحكيه فيلم Cast Away
شاهد الفيلم الآن لكي نرى ما وراء الأمل، ما وراء فيلم Cast Away الذي سيغير شيئا فيك بعدها.
ما وراء الأفلام | رحلة عن الظلم والألم والأمل في فيلم Atonement
حكم واحد فقط سيدمر مستقبله
شهادة ليست حقيقية تسببت في خسارة حياته وكل ما كان مخططا له
واندلعت الحرب العالمية الثانية فجعلت القصة مأساوية جدا
هذا ما يحكيه فيلم Atonement
فيلم Atonement سيأخذك في رحلة عن الظلم والألم والأمل، شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نرى ما وراء فيلم Atonement
The Revenant.. الصراع من أجل البقاء
تعرّض لهجوم من دب كبير، وكل الذين معه قالوا مستحيل له أن يعيش، ابنه قُتل أمام عينيه وهو عاجز غير قادر على الحركة لإنقاذه، الظروف الجوية قاسية جدا وهو وحيد!
تُرى ما الذي سيحصل معه؟
هذه هي حكاية فيلم The Revenant المأخوذ عن قصة حقيقية لصائد جلود يُدعى "جلاس"
شاهِد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في "بودكاست ما وراء الأفلام"
لكي نحكي عمّا وراء The Revenant
في عالم تحكمه الفوضى، يظهر فارس بطل من وسط الظلام ! "The Dark Knight"
Cast Away .. عندما ينقذنا الأمل