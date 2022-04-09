السعي نحو الحرية في Django Unchained
في الجنوب الأميركي العميق في وقت ما قبل الحرب الأهلية الأميركية، كان يعاني الأفارقة الأميركيون بسبب استخدامهم كعبيد، لكن كان بينهم واحد مميز وضعه حظه على طريق دكتور أسنان غير عادي كان سببا في تغيير حياته وجعله حرا ليفعل أمورا لم تكن تطرأ على باله
هذا الذي تحكيه قصة فيلم Django Unchained
A Beautiful Mind .. ما بين العبقرية والجنون
من طالب أول على دفعته لمريض انفصام في الشخصية وبعدها يفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد
هذا الذي حصل مع "جون ناش".. كيف حصل هذا؟ وكيف بعد إصابته بانفصام في الشخصية استطاع أن يفوز بـ"نوبل"
هذا ما سأحكي عنه في الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نرى معا ما وراء A Beautiful Mind
ما وراء الأفلام | رحلة عن الظلم والألم والأمل في فيلم Atonement
حكم واحد فقط سيدمر مستقبله
شهادة ليست حقيقية تسببت في خسارة حياته وكل ما كان مخططا له
واندلعت الحرب العالمية الثانية فجعلت القصة مأساوية جدا
هذا ما يحكيه فيلم Atonement
فيلم Atonement سيأخذك في رحلة عن الظلم والألم والأمل، شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نرى ما وراء فيلم Atonement
The Revenant.. الصراع من أجل البقاء
تعرّض لهجوم من دب كبير، وكل الذين معه قالوا مستحيل له أن يعيش، ابنه قُتل أمام عينيه وهو عاجز غير قادر على الحركة لإنقاذه، الظروف الجوية قاسية جدا وهو وحيد!
تُرى ما الذي سيحصل معه؟
هذه هي حكاية فيلم The Revenant المأخوذ عن قصة حقيقية لصائد جلود يُدعى "جلاس"
شاهِد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في "بودكاست ما وراء الأفلام"
لكي نحكي عمّا وراء The Revenant
السعي نحو الحرية في Django Unchained