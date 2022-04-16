عبقرية الحب والانطواء في Good Will Hunting

ذكي جدا وموهوب وعلى الرغم من ذلك يعمل حارسا في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا بدلا من أن يكون طالبا أو دكتورا في المعهد

ولكن ما سبب ذلك؟ وما الذي يجعل شابا بهذا الذكاء أن يصل لهذا الوضع؟

وكيف لطبيبه النفسي أن يكون سببا في تغيير مسار حياته؟

هذا ما يحكي عنه واحد من أفضل الأفلام التي فازت بجائزة الأوسكار فيلم Good Will Hunting

