ما وراء الأفلام | Training Day.. بين التمسك بالمبادئ أو التخلي عنها
يوم واحد فقط سيكون كافيا لتغيير حياة شخص، يوم واحد سيكون اليوم الفارق بين التمسك بالمبادئ أو التخلي عنها، يوم تحت شعار "Do you wanna go jail or you wanna go home"
وهذا اليوم هو يوم التدريب Training Day واحد من أكثر الأفلام المثيرة التي ستشاهدها
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نرى ما وراء فيلم Training Day
ما وراء الأفلام | عبقرية الحب والانطواء في GoodWillHunting
عبقرية الحب والانطواء في Good will hunting
لا يوجد ما هو مثالي في هذا العالم.. Good will hunting
ذكي جدا وموهوب وعلى الرغم من ذلك يعمل حارسا في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا بدلا من أن يكون طالبا أو دكتورا في المعهد
ولكن ما سبب ذلك؟ وما الذي يجعل شابا بهذا الذكاء أن يصل لهذا الوضع؟
وكيف لطبيبه النفسي أن يكون سببا في تغيير مسار حياته؟
هذا ما يحكي عنه واحد من أفضل الأفلام التي فازت بجائزة الأوسكار
فيلم Good will hunting
عبقرية الحب والانطواء في Good Will Hunting
ذكي جدا وموهوب وعلى الرغم من ذلك يعمل حارسا في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا بدلا من أن يكون طالبا أو دكتورا في المعهد
ولكن ما سبب ذلك؟ وما الذي يجعل شابا بهذا الذكاء أن يصل لهذا الوضع؟
وكيف لطبيبه النفسي أن يكون سببا في تغيير مسار حياته؟
هذا ما يحكي عنه واحد من أفضل الأفلام التي فازت بجائزة الأوسكار فيلم Good Will Hunting
السعي نحو الحرية في Django Unchained
في الجنوب الأميركي العميق في وقت ما قبل الحرب الأهلية الأميركية، كان يعاني الأفارقة الأميركيون بسبب استخدامهم كعبيد، لكن كان بينهم واحد مميز وضعه حظه على طريق دكتور أسنان غير عادي كان سببا في تغيير حياته وجعله حرا ليفعل أمورا لم تكن تطرأ على باله
هذا الذي تحكيه قصة فيلم Django Unchained
A Beautiful Mind .. ما بين العبقرية والجنون
من طالب أول على دفعته لمريض انفصام في الشخصية وبعدها يفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد
هذا الذي حصل مع "جون ناش".. كيف حصل هذا؟ وكيف بعد إصابته بانفصام في الشخصية استطاع أن يفوز بـ"نوبل"
هذا ما سأحكي عنه في الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نرى معا ما وراء A Beautiful Mind
ما وراء الأفلام | Training Day.. بين التمسك بالمبادئ أو التخلي عنها