Pride & Prejudice.. عندما تتحول الكراهية إلى حب

يوم واحد فقط سيكون كافيا لتغيير حياة شخص، يوم واحد سيكون اليوم الفارق بين التمسك بالمبادئ أو التخلي عنها، يوم تحت شعار "Do you wanna go jail or you wanna go home"

وهذا اليوم هو يوم التدريب Training Day واحد من أكثر الأفلام المثيرة التي ستشاهدها

شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نرى ما وراء فيلم Training Day