Pride & Prejudice.. عندما تتحول الكراهية إلى حب
كيف يمكن للكراهية أن تتحول إلى حب.. ما الذي يجعل شخصين لا يطيقان بعضهما البعض من أول مرة أن يتحولا لحبيبين في النهاية
ولماذا قصة الحب هذه مختلفة لدرجة أنه تم إنتاج نهايتين للفيلم بنسخة أميركية وأخرى بريطانية؟
فيلم Pride & Prejudice فيلم فريد من نوعه، والحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" المقدم من "العربية بودكاست"، سنأخذك في رحلة إلى ما وراء Pride & Prejudice
وسأحكي حكاية حب لكنها مختلفة عن قصص الحب المعروفة ..
Taxi Driver.. طارد الأرواح الشريرة
من خلف زجاج سيارة يوجد شخص غير متزن عقليا ونفسيا يعمل في الشارع يتابع ما يحصل في نيويورك، يتابع (يراقب) الناس والفساد وانعدام الأخلاق ويقرر أن يأخذ موقفا دون أن يعلم إلى أين سيذهب
هذا الشخص هو "روبرت دي نيرو" سائق التاكسي Taxi Driver واحد من الأفلام الأيقونية في تاريخ السينما
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لنتحدث عن حقائق قد تسمعها لأول مرة
ما وراء الأفلام | Training Day.. بين التمسك بالمبادئ أو التخلي عنها
يوم واحد فقط سيكون كافيا لتغيير حياة شخص، يوم واحد سيكون اليوم الفارق بين التمسك بالمبادئ أو التخلي عنها، يوم تحت شعار "Do you wanna go jail or you wanna go home"
وهذا اليوم هو يوم التدريب Training Day واحد من أكثر الأفلام المثيرة التي ستشاهدها
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نرى ما وراء فيلم Training Day
ما وراء الأفلام | عبقرية الحب والانطواء في GoodWillHunting
عبقرية الحب والانطواء في Good will hunting
لا يوجد ما هو مثالي في هذا العالم.. Good will hunting
ذكي جدا وموهوب وعلى الرغم من ذلك يعمل حارسا في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا بدلا من أن يكون طالبا أو دكتورا في المعهد
ولكن ما سبب ذلك؟ وما الذي يجعل شابا بهذا الذكاء أن يصل لهذا الوضع؟
وكيف لطبيبه النفسي أن يكون سببا في تغيير مسار حياته؟
هذا ما يحكي عنه واحد من أفضل الأفلام التي فازت بجائزة الأوسكار
فيلم Good will hunting
عبقرية الحب والانطواء في Good Will Hunting
ذكي جدا وموهوب وعلى الرغم من ذلك يعمل حارسا في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا بدلا من أن يكون طالبا أو دكتورا في المعهد
ولكن ما سبب ذلك؟ وما الذي يجعل شابا بهذا الذكاء أن يصل لهذا الوضع؟
وكيف لطبيبه النفسي أن يكون سببا في تغيير مسار حياته؟
هذا ما يحكي عنه واحد من أفضل الأفلام التي فازت بجائزة الأوسكار فيلم Good Will Hunting
Pride & Prejudice.. عندما تتحول الكراهية إلى حب