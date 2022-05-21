The Devil Wears Prada.. رحلة اكتشاف الذات

وظيفة تتمناها ملايين البنات، ستعمل مع شخصية تدير أكبر مجلة من مجلات الأزياء في العالم

لكن ماذا لو!، الوحيدة التي وقع الاختيار عليها لا ترغب في هذه الوظيفة من الأساس؟ وعندما دخلت مجال صناعة الأزياء اكتشفت عيوبا لا أحد يراها من الخارج.

لا يعني أنها لا تريدها إنها غير طموحة بالعكس، هذه بطلة القصة والحكاية التي تحكي عن "آندي"

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