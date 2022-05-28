Marriage Story.. هل الحب وحده كاف؟
ما الذي يحدث في مرحلة الطلاق؟
ما الذي يشعر به كل طرف من الطرفين؟ وترى كيف للعلاقات أن تتحول من حب كبير جدا إلى كره شديد؟
كيف يمكن لأحلامنا أن تكون سببا في خسارة شريك الحياة؟
هذا الذي يحكي عنه فيلم Marriage Story، وعلى الرغم من أن الفيلم اسمه قصة زواج، لكنه في الحقيقة يحكي عن قصة طلاق
The Devil Wears Prada.. رحلة اكتشاف الذات
وظيفة تتمناها ملايين البنات، ستعمل مع شخصية تدير أكبر مجلة من مجلات الأزياء في العالم
لكن ماذا لو!، الوحيدة التي وقع الاختيار عليها لا ترغب في هذه الوظيفة من الأساس؟ وعندما دخلت مجال صناعة الأزياء اكتشفت عيوبا لا أحد يراها من الخارج.
لا يعني أنها لا تريدها إنها غير طموحة بالعكس، هذه بطلة القصة والحكاية التي تحكي عن "آندي"
شاهد الفيلم الآن ، لكي نحكي عن ما وراء فيلم The Devil Wears Prada
500 Days Of Summer الحب من منظور آخر
قصة الحب التي عندما تراها تقول ما هذا؟ هل هذا حقيقي؟
هذا لأنه سيجعلك تعيش قصة حب جميلة جدا.. نعم نهايتها ستكون غير متوقعة، لكن الأكيد أنك بعدما ستعرف حكاية "توم" والـ500 يوم التي قضاها مع "سمر"
سيتغير الكثير ما في داخلك.
Pride & Prejudice.. عندما تتحول الكراهية إلى حب
كيف يمكن للكراهية أن تتحول إلى حب.. ما الذي يجعل شخصين لا يطيقان بعضهما البعض من أول مرة أن يتحولا لحبيبين في النهاية
ولماذا قصة الحب هذه مختلفة لدرجة أنه تم إنتاج نهايتين للفيلم بنسخة أميركية وأخرى بريطانية؟
فيلم Pride & Prejudice فيلم فريد من نوعه، والحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" المقدم من "العربية بودكاست"، سنأخذك في رحلة إلى ما وراء Pride & Prejudice
وسأحكي حكاية حب لكنها مختلفة عن قصص الحب المعروفة ..
Taxi Driver.. طارد الأرواح الشريرة
من خلف زجاج سيارة يوجد شخص غير متزن عقليا ونفسيا يعمل في الشارع يتابع ما يحصل في نيويورك، يتابع (يراقب) الناس والفساد وانعدام الأخلاق ويقرر أن يأخذ موقفا دون أن يعلم إلى أين سيذهب
هذا الشخص هو "روبرت دي نيرو" سائق التاكسي Taxi Driver واحد من الأفلام الأيقونية في تاريخ السينما
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لنتحدث عن حقائق قد تسمعها لأول مرة
Marriage Story.. هل الحب وحده كاف؟