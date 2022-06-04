Begin Again.. النهوض بعد الفشل
فصل من عمله وعلاقته بعائلته سيئة جدا
حياته الشخصية والمهنية تنهار، كما أنه تائه لا يعلم ما يريده حقا..
وسط فشله الذريع يسمع صوتها وينبهر بطريقتها، ومن هنا تنير عقله فكرة فيرجع له الأمل
هذا الذي يحكي عنه فيلم Begin Again "البدء مرة أخرى"
شاهد الفيلم الآن لكي أحكي عن ما وراء البدايات بعد اليأس والخسارة، ما وراء الموسيقى التي من الممكن أن تنقذ حياتك
سأحكي لك عن ما وراء فيلم Begin Again
Marriage Story.. هل الحب وحده كاف؟
ما الذي يحدث في مرحلة الطلاق؟
ما الذي يشعر به كل طرف من الطرفين؟ وترى كيف للعلاقات أن تتحول من حب كبير جدا إلى كره شديد؟
كيف يمكن لأحلامنا أن تكون سببا في خسارة شريك الحياة؟
هذا الذي يحكي عنه فيلم Marriage Story، وعلى الرغم من أن الفيلم اسمه قصة زواج، لكنه في الحقيقة يحكي عن قصة طلاق
The Devil Wears Prada.. رحلة اكتشاف الذات
وظيفة تتمناها ملايين البنات، ستعمل مع شخصية تدير أكبر مجلة من مجلات الأزياء في العالم
لكن ماذا لو!، الوحيدة التي وقع الاختيار عليها لا ترغب في هذه الوظيفة من الأساس؟ وعندما دخلت مجال صناعة الأزياء اكتشفت عيوبا لا أحد يراها من الخارج.
لا يعني أنها لا تريدها إنها غير طموحة بالعكس، هذه بطلة القصة والحكاية التي تحكي عن "آندي"
شاهد الفيلم الآن ، لكي نحكي عن ما وراء فيلم The Devil Wears Prada
500 Days Of Summer الحب من منظور آخر
قصة الحب التي عندما تراها تقول ما هذا؟ هل هذا حقيقي؟
هذا لأنه سيجعلك تعيش قصة حب جميلة جدا.. نعم نهايتها ستكون غير متوقعة، لكن الأكيد أنك بعدما ستعرف حكاية "توم" والـ500 يوم التي قضاها مع "سمر"
سيتغير الكثير ما في داخلك.
Pride & Prejudice.. عندما تتحول الكراهية إلى حب
كيف يمكن للكراهية أن تتحول إلى حب.. ما الذي يجعل شخصين لا يطيقان بعضهما البعض من أول مرة أن يتحولا لحبيبين في النهاية
ولماذا قصة الحب هذه مختلفة لدرجة أنه تم إنتاج نهايتين للفيلم بنسخة أميركية وأخرى بريطانية؟
فيلم Pride & Prejudice فيلم فريد من نوعه، والحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" المقدم من "العربية بودكاست"، سنأخذك في رحلة إلى ما وراء Pride & Prejudice
وسأحكي حكاية حب لكنها مختلفة عن قصص الحب المعروفة ..
Begin Again.. النهوض بعد الفشل