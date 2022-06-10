الحياة مع الشيء ونقيضه في The Departed
أشخاص كثر يعيشون حياة مزدوجة، لكن الحيوات المزدوجة في فيلم The Departed مختلفة عن أي شيء ممكن أن تتخيله لأنك سترى كل شيء وعكسه أو (نقيضه) بل ونهاية غير متوقعة تماما،
والأهم أنك ستشاهد أداء تمثيليا وقصة من الطراز الرفيع..
Begin Again.. النهوض بعد الفشل
فصل من عمله وعلاقته بعائلته سيئة جدا
حياته الشخصية والمهنية تنهار، كما أنه تائه لا يعلم ما يريده حقا..
وسط فشله الذريع يسمع صوتها وينبهر بطريقتها، ومن هنا تنير عقله فكرة فيرجع له الأمل
هذا الذي يحكي عنه فيلم Begin Again "البدء مرة أخرى"
شاهد الفيلم الآن لكي أحكي عن ما وراء البدايات بعد اليأس والخسارة، ما وراء الموسيقى التي من الممكن أن تنقذ حياتك
سأحكي لك عن ما وراء فيلم Begin Again
Marriage Story.. هل الحب وحده كاف؟
ما الذي يحدث في مرحلة الطلاق؟
ما الذي يشعر به كل طرف من الطرفين؟ وترى كيف للعلاقات أن تتحول من حب كبير جدا إلى كره شديد؟
كيف يمكن لأحلامنا أن تكون سببا في خسارة شريك الحياة؟
هذا الذي يحكي عنه فيلم Marriage Story، وعلى الرغم من أن الفيلم اسمه قصة زواج، لكنه في الحقيقة يحكي عن قصة طلاق
The Devil Wears Prada.. رحلة اكتشاف الذات
وظيفة تتمناها ملايين البنات، ستعمل مع شخصية تدير أكبر مجلة من مجلات الأزياء في العالم
لكن ماذا لو!، الوحيدة التي وقع الاختيار عليها لا ترغب في هذه الوظيفة من الأساس؟ وعندما دخلت مجال صناعة الأزياء اكتشفت عيوبا لا أحد يراها من الخارج.
لا يعني أنها لا تريدها إنها غير طموحة بالعكس، هذه بطلة القصة والحكاية التي تحكي عن "آندي"
شاهد الفيلم الآن ، لكي نحكي عن ما وراء فيلم The Devil Wears Prada
500 Days Of Summer الحب من منظور آخر
قصة الحب التي عندما تراها تقول ما هذا؟ هل هذا حقيقي؟
هذا لأنه سيجعلك تعيش قصة حب جميلة جدا.. نعم نهايتها ستكون غير متوقعة، لكن الأكيد أنك بعدما ستعرف حكاية "توم" والـ500 يوم التي قضاها مع "سمر"
سيتغير الكثير ما في داخلك.
الحياة مع الشيء ونقيضه في The Departed