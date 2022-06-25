The Joker قصة مريض نفسي دمر مدينته
بسبب تعاملهم معه، تحول من شخص مريض نفسيا يحتاج لمساعدة إلى مدمر مدينته.
كان مهمشا وحزينا ومضطهدا.. وعنده أحلام يتمنى تحقيقها
الجوكر.. الفيلم الحائز على الأوسكار، بطولة Joaquin Phoenix
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة انا محمود النجار لنرى ما وراء "الجوكر" في بودكاست "ما وراء الأفلام"
The Walk ما وراء الأحلام المستحيلة
مستعد تدافع عن حلمك لحد فين؟
وهتعمل إيه لو الكل قالك إن حلمك دا مستحيل؟ وفعليا هو مستحيل….لحد ما انت تحققه!
مشى على حبل بين البرجين، بس مش أي برجين، دا البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي.
دا اللي بيحكي عنه فيلم the walk واللي مأخوذ من قصة حقيقية
شوف الفيلم دلوقتي واستناني الحلقة الجايه علشان نشوف ما وراء الأحلام المستحيلة …ما وراء فيلم the walk
Begin Again.. النهوض بعد الفشل
فصل من عمله وعلاقته بعائلته سيئة جدا
حياته الشخصية والمهنية تنهار، كما أنه تائه لا يعلم ما يريده حقا..
وسط فشله الذريع يسمع صوتها وينبهر بطريقتها، ومن هنا تنير عقله فكرة فيرجع له الأمل
هذا الذي يحكي عنه فيلم Begin Again "البدء مرة أخرى"
شاهد الفيلم الآن لكي أحكي عن ما وراء البدايات بعد اليأس والخسارة، ما وراء الموسيقى التي من الممكن أن تنقذ حياتك
سأحكي لك عن ما وراء فيلم Begin Again
Marriage Story.. هل الحب وحده كاف؟
ما الذي يحدث في مرحلة الطلاق؟
ما الذي يشعر به كل طرف من الطرفين؟ وترى كيف للعلاقات أن تتحول من حب كبير جدا إلى كره شديد؟
كيف يمكن لأحلامنا أن تكون سببا في خسارة شريك الحياة؟
هذا الذي يحكي عنه فيلم Marriage Story، وعلى الرغم من أن الفيلم اسمه قصة زواج، لكنه في الحقيقة يحكي عن قصة طلاق
The Joker قصة مريض نفسي دمر مدينته