The Joker قصة مريض نفسي دمر مدينته

ما الذي يحدث في مرحلة الطلاق؟

ما الذي يشعر به كل طرف من الطرفين؟ وترى كيف للعلاقات أن تتحول من حب كبير جدا إلى كره شديد؟

كيف يمكن لأحلامنا أن تكون سببا في خسارة شريك الحياة؟

هذا الذي يحكي عنه فيلم Marriage Story، وعلى الرغم من أن الفيلم اسمه قصة زواج، لكنه في الحقيقة يحكي عن قصة طلاق

