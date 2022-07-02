‏"Seven".. سر السبع خطايا

ما الحكاية وراء رقم (7)؟

ولماذا يعتبر هو رقم الكمال في كثير من الحضارات؟

لماذا أسطورة الرقم سبعة لا تزال موجودة حتى الآن؟

وما علاقة هذا بمجموعة الخطايا المميتة، التي تحكي عن أن مرتكب أي خطيئة منها لابد له أن يعترف في الكنيسة ويقر بالندم ويتوب، وإلا سيحرم من حياة النعيم، والعذاب السرمدي في الجحيم سيكون مصيره؟!

هذا ما سأحكي عنه في الحلقة المقبلة

شاهد فيلم Seven الآن وانتظرني الحلقة المقبلة أنا محمود النجار في حلقة جديدة من بودكاست "ما وراء الأفلام"

