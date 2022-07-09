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Eternal Sunshine Of Spotless Mind

Eternal Sunshine Of Spotless Mind

ما وراء الأفلام

ماذا لو كان بإمكانك أن تمحو ذكرياتك، أيا كانت؟.. هل ستختار أن تمسحها أم لا؟

وماذا لو اكتشفت وأنت تمسح ذكرياتك أن لها أهمية بالنسبة إليك، وكيف أنها أثرت فيك، حتى لو كانت ذكريات سيئة؟

هذا ما يحكي عنه فيلم Eternal Sunshine Of Spotless Mind

الذي سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام"، شاهد الآن وانتظرني لكي نذهب في رحلة إلى ما وراء الذاكرة.. رحلة لما وراء Eternal Sunshine Of Spotless Mind

حلقات أخرى

‏"Seven".. سر السبع خطايا

ما الحكاية وراء رقم (7)؟
ولماذا يعتبر هو رقم الكمال في كثير من الحضارات؟
لماذا أسطورة الرقم سبعة لا تزال موجودة حتى الآن؟
وما علاقة هذا بمجموعة الخطايا المميتة، التي تحكي عن أن مرتكب أي خطيئة منها لابد له أن يعترف في الكنيسة ويقر بالندم ويتوب، وإلا سيحرم من حياة النعيم، والعذاب السرمدي في الجحيم سيكون مصيره؟!
هذا ما سأحكي عنه في الحلقة المقبلة
شاهد فيلم Seven الآن وانتظرني الحلقة المقبلة أنا محمود النجار في حلقة جديدة من بودكاست "ما وراء الأفلام"

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الجوكر.. الفيلم الحائز على الأوسكار، بطولة Joaquin Phoenix
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة انا محمود النجار لنرى ما وراء "الجوكر" في بودكاست "ما وراء الأفلام"

٨ دقائق 25 يونيو ,2022

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والأهم أنك ستشاهد أداء تمثيليا وقصة من الطراز الرفيع..

٨ دقائق 10 يونيو ,2022

Eternal Sunshine Of Spotless Mind

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