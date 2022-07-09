Eternal Sunshine Of Spotless Mind
ماذا لو كان بإمكانك أن تمحو ذكرياتك، أيا كانت؟.. هل ستختار أن تمسحها أم لا؟
وماذا لو اكتشفت وأنت تمسح ذكرياتك أن لها أهمية بالنسبة إليك، وكيف أنها أثرت فيك، حتى لو كانت ذكريات سيئة؟
هذا ما يحكي عنه فيلم Eternal Sunshine Of Spotless Mind
الذي سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام"، شاهد الآن وانتظرني لكي نذهب في رحلة إلى ما وراء الذاكرة.. رحلة لما وراء Eternal Sunshine Of Spotless Mind
"Seven".. سر السبع خطايا
ما الحكاية وراء رقم (7)؟
ولماذا يعتبر هو رقم الكمال في كثير من الحضارات؟
لماذا أسطورة الرقم سبعة لا تزال موجودة حتى الآن؟
وما علاقة هذا بمجموعة الخطايا المميتة، التي تحكي عن أن مرتكب أي خطيئة منها لابد له أن يعترف في الكنيسة ويقر بالندم ويتوب، وإلا سيحرم من حياة النعيم، والعذاب السرمدي في الجحيم سيكون مصيره؟!
هذا ما سأحكي عنه في الحلقة المقبلة
شاهد فيلم Seven الآن وانتظرني الحلقة المقبلة أنا محمود النجار في حلقة جديدة من بودكاست "ما وراء الأفلام"
The Joker قصة مريض نفسي دمر مدينته
بسبب تعاملهم معه، تحول من شخص مريض نفسيا يحتاج لمساعدة إلى مدمر مدينته.
كان مهمشا وحزينا ومضطهدا.. وعنده أحلام يتمنى تحقيقها
الجوكر.. الفيلم الحائز على الأوسكار، بطولة Joaquin Phoenix
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة انا محمود النجار لنرى ما وراء "الجوكر" في بودكاست "ما وراء الأفلام"
The Walk ما وراء الأحلام المستحيلة
مستعد تدافع عن حلمك لحد فين؟
وهتعمل إيه لو الكل قالك إن حلمك دا مستحيل؟ وفعليا هو مستحيل….لحد ما انت تحققه!
مشى على حبل بين البرجين، بس مش أي برجين، دا البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي.
دا اللي بيحكي عنه فيلم the walk واللي مأخوذ من قصة حقيقية
شوف الفيلم دلوقتي واستناني الحلقة الجايه علشان نشوف ما وراء الأحلام المستحيلة …ما وراء فيلم the walk
Eternal Sunshine Of Spotless Mind