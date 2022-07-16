حكاية امرأة هزمت كل الرجال في Kill Bill

ماذا لو كان بإمكانك أن تمحو ذكرياتك، أيا كانت؟.. هل ستختار أن تمسحها أم لا؟

وماذا لو اكتشفت وأنت تمسح ذكرياتك أن لها أهمية بالنسبة إليك، وكيف أنها أثرت فيك، حتى لو كانت ذكريات سيئة؟

هذا ما يحكي عنه فيلم Eternal Sunshine Of Spotless Mind

الذي سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام"، شاهد الآن وانتظرني لكي نذهب في رحلة إلى ما وراء الذاكرة.. رحلة لما وراء Eternal Sunshine Of Spotless Mind

