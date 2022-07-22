تعرف على قواعد نادي القتال في Fight Club
أول قاعدة في فيلم اليوم أنه لا يمكننا أن نقول اسمه، ثاني قاعدة في فيلم اليوم هي أيضا أننا لا نستطيع أن نقول اسمه! من المؤكد أنه في حال شاهدت الفيلم ستعرف أننا عن ماذا سنتحدث وفي حال لم تشاهده فسوف نكسر القواعد وسنعلن أن حديثنا عن فيلم Fight Club "نادي القتال" من رائعة المخرج ديفيد فينشر
وسنعيش معا مع فيلم إذا شاهدته مرة من المستحيل أن تنساه، فشاهده وانتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نتعرف عن بقية قواعد نادي القتال
حكاية امرأة هزمت كل الرجال في Kill Bill
فيلم سيأخذك في رحلة لعالم الأكشن (التشويق)، رحلة لعالم "تارينتينو" الخاص
ستشاهد فيها "أكشن" على طريقة "تارينتينو"، ودعني أخبرك أنها طريقة غير تقليدية أبدا
في الحلقة المقبلة من "ما وراء الأفلام" سأحكي عن ما وراء الانتقام والنجاة والأمل في حياة أفضل، سأحكي عن ما وراء فيلم Kill Bill
Eternal Sunshine Of Spotless Mind
ماذا لو كان بإمكانك أن تمحو ذكرياتك، أيا كانت؟.. هل ستختار أن تمسحها أم لا؟
وماذا لو اكتشفت وأنت تمسح ذكرياتك أن لها أهمية بالنسبة إليك، وكيف أنها أثرت فيك، حتى لو كانت ذكريات سيئة؟
هذا ما يحكي عنه فيلم Eternal Sunshine Of Spotless Mind
الذي سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام"، شاهد الآن وانتظرني لكي نذهب في رحلة إلى ما وراء الذاكرة.. رحلة لما وراء Eternal Sunshine Of Spotless Mind
"Seven".. سر السبع خطايا
ما الحكاية وراء رقم (7)؟
ولماذا يعتبر هو رقم الكمال في كثير من الحضارات؟
لماذا أسطورة الرقم سبعة لا تزال موجودة حتى الآن؟
وما علاقة هذا بمجموعة الخطايا المميتة، التي تحكي عن أن مرتكب أي خطيئة منها لابد له أن يعترف في الكنيسة ويقر بالندم ويتوب، وإلا سيحرم من حياة النعيم، والعذاب السرمدي في الجحيم سيكون مصيره؟!
هذا ما سأحكي عنه في الحلقة المقبلة
شاهد فيلم Seven الآن وانتظرني الحلقة المقبلة أنا محمود النجار في حلقة جديدة من بودكاست "ما وراء الأفلام"
The Joker قصة مريض نفسي دمر مدينته
بسبب تعاملهم معه، تحول من شخص مريض نفسيا يحتاج لمساعدة إلى مدمر مدينته.
كان مهمشا وحزينا ومضطهدا.. وعنده أحلام يتمنى تحقيقها
الجوكر.. الفيلم الحائز على الأوسكار، بطولة Joaquin Phoenix
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة انا محمود النجار لنرى ما وراء "الجوكر" في بودكاست "ما وراء الأفلام"
تعرف على قواعد نادي القتال في Fight Club