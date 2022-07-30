أسطورة هوليوود.. The Godfather
بمناسبة مرور 50 سنة على العرض الأول للفيلم، سوف أقدم لكم عرضا من المستحيل رفضه، سنتحدث على واحد من أعظم الأفلام على الإطلاق في تاريخ السينما
فيلم أرسى قواعد أفلام الجريمة والمافيا في السينما الأميركية ويعد مرجعا لكثير من المخرجين والممثلين ومحبي السينما، نحن نحكي عن فيلم The Godfather أو "الأب الروحي"
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في "ما وراء الأفلام" لكي نحكي عن فيلم أسطوري.
تعرف على قواعد نادي القتال في Fight Club
أول قاعدة في فيلم اليوم أنه لا يمكننا أن نقول اسمه، ثاني قاعدة في فيلم اليوم هي أيضا أننا لا نستطيع أن نقول اسمه! من المؤكد أنه في حال شاهدت الفيلم ستعرف أننا عن ماذا سنتحدث وفي حال لم تشاهده فسوف نكسر القواعد وسنعلن أن حديثنا عن فيلم Fight Club "نادي القتال" من رائعة المخرج ديفيد فينشر
وسنعيش معا مع فيلم إذا شاهدته مرة من المستحيل أن تنساه، فشاهده وانتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نتعرف عن بقية قواعد نادي القتال
حكاية امرأة هزمت كل الرجال في Kill Bill
فيلم سيأخذك في رحلة لعالم الأكشن (التشويق)، رحلة لعالم "تارينتينو" الخاص
ستشاهد فيها "أكشن" على طريقة "تارينتينو"، ودعني أخبرك أنها طريقة غير تقليدية أبدا
في الحلقة المقبلة من "ما وراء الأفلام" سأحكي عن ما وراء الانتقام والنجاة والأمل في حياة أفضل، سأحكي عن ما وراء فيلم Kill Bill
Eternal Sunshine Of Spotless Mind
ماذا لو كان بإمكانك أن تمحو ذكرياتك، أيا كانت؟.. هل ستختار أن تمسحها أم لا؟
وماذا لو اكتشفت وأنت تمسح ذكرياتك أن لها أهمية بالنسبة إليك، وكيف أنها أثرت فيك، حتى لو كانت ذكريات سيئة؟
هذا ما يحكي عنه فيلم Eternal Sunshine Of Spotless Mind
الذي سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام"، شاهد الآن وانتظرني لكي نذهب في رحلة إلى ما وراء الذاكرة.. رحلة لما وراء Eternal Sunshine Of Spotless Mind
"Seven".. سر السبع خطايا
ما الحكاية وراء رقم (7)؟
ولماذا يعتبر هو رقم الكمال في كثير من الحضارات؟
لماذا أسطورة الرقم سبعة لا تزال موجودة حتى الآن؟
وما علاقة هذا بمجموعة الخطايا المميتة، التي تحكي عن أن مرتكب أي خطيئة منها لابد له أن يعترف في الكنيسة ويقر بالندم ويتوب، وإلا سيحرم من حياة النعيم، والعذاب السرمدي في الجحيم سيكون مصيره؟!
هذا ما سأحكي عنه في الحلقة المقبلة
شاهد فيلم Seven الآن وانتظرني الحلقة المقبلة أنا محمود النجار في حلقة جديدة من بودكاست "ما وراء الأفلام"
أسطورة هوليوود.. The Godfather