Irreplaceable You.. الحب لا يعرف المستحيل
في اللحظة التي تعتقد هي أن فصلا جديدا من حياتها سوف يبدأ، تكتشف إصابتها بمرض خبيث.
وبالفعل فصل جديد من حياتها سيبدأ، لكن سيكون الفصل الأخير في الحكاية، لأن نهاية حياتها اقتربت ولم يتبق لها سوى أيام معدودة
هذا ما يحكي عنه فيلم Irreplaceable You
لكن الفيلم لا يدور حول البطلة التي تكتشف إصابتها بالسرطان وتصاب بالحزن لأنها ستموت
لا.. بل يدور حول فكرة أكبر وأكثر عمقا، عن قصة حب لن تنتهي بل بالعكس ستأخذ محورا آخر
أسطورة هوليوود.. The Godfather
بمناسبة مرور 50 سنة على العرض الأول للفيلم، سوف أقدم لكم عرضا من المستحيل رفضه، سنتحدث على واحد من أعظم الأفلام على الإطلاق في تاريخ السينما
فيلم أرسى قواعد أفلام الجريمة والمافيا في السينما الأميركية ويعد مرجعا لكثير من المخرجين والممثلين ومحبي السينما، نحن نحكي عن فيلم The Godfather أو "الأب الروحي"
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في "ما وراء الأفلام" لكي نحكي عن فيلم أسطوري.
تعرف على قواعد نادي القتال في Fight Club
أول قاعدة في فيلم اليوم أنه لا يمكننا أن نقول اسمه، ثاني قاعدة في فيلم اليوم هي أيضا أننا لا نستطيع أن نقول اسمه! من المؤكد أنه في حال شاهدت الفيلم ستعرف أننا عن ماذا سنتحدث وفي حال لم تشاهده فسوف نكسر القواعد وسنعلن أن حديثنا عن فيلم Fight Club "نادي القتال" من رائعة المخرج ديفيد فينشر
وسنعيش معا مع فيلم إذا شاهدته مرة من المستحيل أن تنساه، فشاهده وانتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نتعرف عن بقية قواعد نادي القتال
حكاية امرأة هزمت كل الرجال في Kill Bill
فيلم سيأخذك في رحلة لعالم الأكشن (التشويق)، رحلة لعالم "تارينتينو" الخاص
ستشاهد فيها "أكشن" على طريقة "تارينتينو"، ودعني أخبرك أنها طريقة غير تقليدية أبدا
في الحلقة المقبلة من "ما وراء الأفلام" سأحكي عن ما وراء الانتقام والنجاة والأمل في حياة أفضل، سأحكي عن ما وراء فيلم Kill Bill
Eternal Sunshine Of Spotless Mind
ماذا لو كان بإمكانك أن تمحو ذكرياتك، أيا كانت؟.. هل ستختار أن تمسحها أم لا؟
وماذا لو اكتشفت وأنت تمسح ذكرياتك أن لها أهمية بالنسبة إليك، وكيف أنها أثرت فيك، حتى لو كانت ذكريات سيئة؟
هذا ما يحكي عنه فيلم Eternal Sunshine Of Spotless Mind
الذي سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام"، شاهد الآن وانتظرني لكي نذهب في رحلة إلى ما وراء الذاكرة.. رحلة لما وراء Eternal Sunshine Of Spotless Mind
Irreplaceable You.. الحب لا يعرف المستحيل