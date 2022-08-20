Me Before You - عن مدى أهمية كل لحظة في حياتك
من حياة ممتعة جدا مليئة بالمغامرات، إلى وحيد تماما على كرسي متحرك في قلعة
لكن ما الذي حدث له؟ وكيف أن وجود شخص واحد يجعله يستمتع بآخر أيام حياته؟
فيلم Me Before You على الرغم أنه يبدو واقعيا جدا لكنه في الحقيقة مبني على رواية لها نفس الاسم كتبتها Jojo Moyes
سيأخذك في رحلة إلى إدراك مدى أهمية كل لحظة في حياتك
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة كي أحكي لك عنه بمنظور مختلف.. منظور "ما وراء الأفلام"
Seven Pounds .. ما الذي يمكن أن يوصل إنسانا أن يتخلى عن جسده؟
أغلى ما يملك الإنسان هو جسده، الذي يبقى معه من أول يوم حتى آخر لحظة يفارق فيها الحياة.
لكن ما الذي يمكن أن يوصل إنسانا أن يتخلى عن جسده؟
وهنا لا أقصد التخلي النفسي
لا.. حرفيا، ما الذي يمكن أن يوصل إنسانا أن يتبرع بكل عضو في جسده؟
ما الدافع لهذا؟ ترى ما نتيجة هذا غير أنه سيفارق الحياة؟
هذا ما يحكي عنه فيلم Seven Pounds، شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة كي نراه بمنظور مختلف، منظور ما وراء الأفلام.
Irreplaceable You.. الحب لا يعرف المستحيل
في اللحظة التي تعتقد هي أن فصلا جديدا من حياتها سوف يبدأ، تكتشف إصابتها بمرض خبيث.
وبالفعل فصل جديد من حياتها سيبدأ، لكن سيكون الفصل الأخير في الحكاية، لأن نهاية حياتها اقتربت ولم يتبق لها سوى أيام معدودة
هذا ما يحكي عنه فيلم Irreplaceable You
لكن الفيلم لا يدور حول البطلة التي تكتشف إصابتها بالسرطان وتصاب بالحزن لأنها ستموت
لا.. بل يدور حول فكرة أكبر وأكثر عمقا، عن قصة حب لن تنتهي بل بالعكس ستأخذ محورا آخر
أسطورة هوليوود.. The Godfather
بمناسبة مرور 50 سنة على العرض الأول للفيلم، سوف أقدم لكم عرضا من المستحيل رفضه، سنتحدث على واحد من أعظم الأفلام على الإطلاق في تاريخ السينما
فيلم أرسى قواعد أفلام الجريمة والمافيا في السينما الأميركية ويعد مرجعا لكثير من المخرجين والممثلين ومحبي السينما، نحن نحكي عن فيلم The Godfather أو "الأب الروحي"
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في "ما وراء الأفلام" لكي نحكي عن فيلم أسطوري.
تعرف على قواعد نادي القتال في Fight Club
أول قاعدة في فيلم اليوم أنه لا يمكننا أن نقول اسمه، ثاني قاعدة في فيلم اليوم هي أيضا أننا لا نستطيع أن نقول اسمه! من المؤكد أنه في حال شاهدت الفيلم ستعرف أننا عن ماذا سنتحدث وفي حال لم تشاهده فسوف نكسر القواعد وسنعلن أن حديثنا عن فيلم Fight Club "نادي القتال" من رائعة المخرج ديفيد فينشر
وسنعيش معا مع فيلم إذا شاهدته مرة من المستحيل أن تنساه، فشاهده وانتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي نتعرف عن بقية قواعد نادي القتال
Me Before You - عن مدى أهمية كل لحظة في حياتك