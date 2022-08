Saving Private Ryan ملحمة لا يمكن أن تنساها

من حياة ممتعة جدا مليئة بالمغامرات، إلى وحيد تماما على كرسي متحرك في قلعة

لكن ما الذي حدث له؟ وكيف أن وجود شخص واحد يجعله يستمتع بآخر أيام حياته؟

فيلم Me Before You على الرغم أنه يبدو واقعيا جدا لكنه في الحقيقة مبني على رواية لها نفس الاسم كتبتها Jojo Moyes

سيأخذك في رحلة إلى إدراك مدى أهمية كل لحظة في حياتك

شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة كي أحكي لك عنه بمنظور مختلف.. منظور "ما وراء الأفلام"