عندما يختلط الخيال بالواقع .. The Game
لعبة واحدة ستغير مصير حياته ومصير كل من حوله.
عيد ميلاده سيتحول من يوم جميل إلى يوم سيكون السبب في تدميره بسبب هدية أخيه الصغير.
المصيبة الأكبر في الفيلم أنه سيجعلك تصل لمرحلة لن تستطيع التفريق بين ما هو لعبة وما هو حقيقي.
Saving Private Ryan ملحمة لا يمكن أن تنساها
8 رجال قرروا أن يعودوا لساحة الحرب
حتى ينقذوا شخصا واحدا فقط!
بعد ما استطاعوا أن يفلتوا من حرب دمرت الكل، يقرر ٨ رجال أن يعودوا لساحة الحرب مرة أخرى حتى ينقذوا شخصا واحدا فقط!
ما الذي دفعهم لذلك، ولماذا هذا الشخص بالذات، ولماذا كان إنقاذه مهما تحت أي ظرف؟
وترى هل لديهم القدرة على إنقاذه؟
هذا ما يحكي عنه فيلم Saving Private Ryan، ملحمة لا يمكن أن تنساها
وهذا ما سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" المقدم من "العربية بودكاست"
Me Before You - عن مدى أهمية كل لحظة في حياتك
من حياة ممتعة جدا مليئة بالمغامرات، إلى وحيد تماما على كرسي متحرك في قلعة
لكن ما الذي حدث له؟ وكيف أن وجود شخص واحد يجعله يستمتع بآخر أيام حياته؟
فيلم Me Before You على الرغم أنه يبدو واقعيا جدا لكنه في الحقيقة مبني على رواية لها نفس الاسم كتبتها Jojo Moyes
سيأخذك في رحلة إلى إدراك مدى أهمية كل لحظة في حياتك
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة كي أحكي لك عنه بمنظور مختلف.. منظور "ما وراء الأفلام"
Seven Pounds .. ما الذي يمكن أن يوصل إنسانا أن يتخلى عن جسده؟
أغلى ما يملك الإنسان هو جسده، الذي يبقى معه من أول يوم حتى آخر لحظة يفارق فيها الحياة.
لكن ما الذي يمكن أن يوصل إنسانا أن يتخلى عن جسده؟
وهنا لا أقصد التخلي النفسي
لا.. حرفيا، ما الذي يمكن أن يوصل إنسانا أن يتبرع بكل عضو في جسده؟
ما الدافع لهذا؟ ترى ما نتيجة هذا غير أنه سيفارق الحياة؟
هذا ما يحكي عنه فيلم Seven Pounds، شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة كي نراه بمنظور مختلف، منظور ما وراء الأفلام.
Irreplaceable You.. الحب لا يعرف المستحيل
في اللحظة التي تعتقد هي أن فصلا جديدا من حياتها سوف يبدأ، تكتشف إصابتها بمرض خبيث.
وبالفعل فصل جديد من حياتها سيبدأ، لكن سيكون الفصل الأخير في الحكاية، لأن نهاية حياتها اقتربت ولم يتبق لها سوى أيام معدودة
هذا ما يحكي عنه فيلم Irreplaceable You
لكن الفيلم لا يدور حول البطلة التي تكتشف إصابتها بالسرطان وتصاب بالحزن لأنها ستموت
لا.. بل يدور حول فكرة أكبر وأكثر عمقا، عن قصة حب لن تنتهي بل بالعكس ستأخذ محورا آخر
عندما يختلط الخيال بالواقع .. The Game