WORDS AND PICTURES .. أيهما أكثر صدقا الكلمة أم الصورة؟

أغلى ما يملك الإنسان هو جسده، الذي يبقى معه من أول يوم حتى آخر لحظة يفارق فيها الحياة.

لكن ما الذي يمكن أن يوصل إنسانا أن يتخلى عن جسده؟

وهنا لا أقصد التخلي النفسي

لا.. حرفيا، ما الذي يمكن أن يوصل إنسانا أن يتبرع بكل عضو في جسده؟

ما الدافع لهذا؟ ترى ما نتيجة هذا غير أنه سيفارق الحياة؟

هذا ما يحكي عنه فيلم Seven Pounds، شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة كي نراه بمنظور مختلف، منظور ما وراء الأفلام.

