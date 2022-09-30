The King’s Speech .. خطاب واحد استطاع تغيير مصير شعب

في الوقت الذي يموت فيه حاكم بريطانيا، يتخلى الأخ الأكبر عن الحكم، فلا يكون أمام الأخ الأصغر إلا أن يقبل تولي الحكم في وقت صعب تمر به البلاد.

هتلر يقف على الأبواب، والحاكم الحالي لا بد له أن يخاطب الجنود والشعب، لكنه يعاني من "التأتأة" ولا يستطيع أن ينطق جملتين كاملتين

هذا الذي حدث مع الملك جورج السادس، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية.