The King’s Speech .. خطاب واحد استطاع تغيير مصير شعب
في الوقت الذي يموت فيه حاكم بريطانيا، يتخلى الأخ الأكبر عن الحكم، فلا يكون أمام الأخ الأصغر إلا أن يقبل تولي الحكم في وقت صعب تمر به البلاد.
هتلر يقف على الأبواب، والحاكم الحالي لا بد له أن يخاطب الجنود والشعب، لكنه يعاني من "التأتأة" ولا يستطيع أن ينطق جملتين كاملتين
هذا الذي حدث مع الملك جورج السادس، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية.
WORDS AND PICTURES .. أيهما أكثر صدقا الكلمة أم الصورة؟
هل الصورة بالفعل بألف كلمة، أم أن الكلمات أقوى في التعبير عن المشاعر؟
هل الصور أصدق أم الحروف؟
وما الذي سيحصل لو بدأت مسابقة ملحمية ما بين عدة أطراف لكي يثبتوا أن الصور أفضل من الكلمات والعكس؟
هذا ما يحكيه فيلم WORDS AND PICTURES الذي سيأخذك في رحلة ممتعة لعالم الفن سواء كان كتابة أو رسما.
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي أحكي لك عن ما وراء الفن، ما وراء WORDS AND PICTURES
Saving Private Ryan ملحمة لا يمكن أن تنساها
8 رجال قرروا أن يعودوا لساحة الحرب
حتى ينقذوا شخصا واحدا فقط!
بعد ما استطاعوا أن يفلتوا من حرب دمرت الكل، يقرر ٨ رجال أن يعودوا لساحة الحرب مرة أخرى حتى ينقذوا شخصا واحدا فقط!
ما الذي دفعهم لذلك، ولماذا هذا الشخص بالذات، ولماذا كان إنقاذه مهما تحت أي ظرف؟
وترى هل لديهم القدرة على إنقاذه؟
هذا ما يحكي عنه فيلم Saving Private Ryan، ملحمة لا يمكن أن تنساها
وهذا ما سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام" المقدم من "العربية بودكاست"
Me Before You - عن مدى أهمية كل لحظة في حياتك
من حياة ممتعة جدا مليئة بالمغامرات، إلى وحيد تماما على كرسي متحرك في قلعة
لكن ما الذي حدث له؟ وكيف أن وجود شخص واحد يجعله يستمتع بآخر أيام حياته؟
فيلم Me Before You على الرغم أنه يبدو واقعيا جدا لكنه في الحقيقة مبني على رواية لها نفس الاسم كتبتها Jojo Moyes
سيأخذك في رحلة إلى إدراك مدى أهمية كل لحظة في حياتك
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة كي أحكي لك عنه بمنظور مختلف.. منظور "ما وراء الأفلام"
The King’s Speech .. خطاب واحد استطاع تغيير مصير شعب