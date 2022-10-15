Catch Me if You Can.. قصة أشهر محتال في العالم
أمسكني إذا استطعت
تحد صريح بداية من اسم الفيلم، ربما يخطر ببالك أنك لست بحاجة لمشاهدة الفيلم حيث من الواضح أنها مطاردة وصراع وتحد بين عدة أطراف
لكن لا بد لك أن تشاهده لأنها مغامرة ليس من الممكن أن تفوتها.. الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية لأكبر مزور شيكات في عصره "فرانك أباغنيل".
You’ve Got Mail.. ما يخرج من القلب يصل للقلب
منذ 25 سنة بدأت قصة حب إلكترونية، ولكنها ليست كما هو متعارف عليه الآن
قصة تحكي عن شخصين لا يعلمان شيئا عن بعضهما البعض، كل ما يربطهما "إيميل".. إيميل كل واحد منهما ينتظره بفارغ الصبر حتى يتحدثا معا ثم تبدأ أحداث قد تكون مهمة أو قد لا تكون..
لكن ترى ما نهاية هذه العلاقة؟ وما الذي سيحدث إن كان نفس الشخصين عدوين في أرض الواقع؟
The King’s Speech .. خطاب واحد استطاع تغيير مصير شعب
في الوقت الذي يموت فيه حاكم بريطانيا، يتخلى الأخ الأكبر عن الحكم، فلا يكون أمام الأخ الأصغر إلا أن يقبل تولي الحكم في وقت صعب تمر به البلاد.
هتلر يقف على الأبواب، والحاكم الحالي لا بد له أن يخاطب الجنود والشعب، لكنه يعاني من "التأتأة" ولا يستطيع أن ينطق جملتين كاملتين
هذا الذي حدث مع الملك جورج السادس، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية.
WORDS AND PICTURES .. أيهما أكثر صدقا الكلمة أم الصورة؟
هل الصورة بالفعل بألف كلمة، أم أن الكلمات أقوى في التعبير عن المشاعر؟
هل الصور أصدق أم الحروف؟
وما الذي سيحصل لو بدأت مسابقة ملحمية ما بين عدة أطراف لكي يثبتوا أن الصور أفضل من الكلمات والعكس؟
هذا ما يحكيه فيلم WORDS AND PICTURES الذي سيأخذك في رحلة ممتعة لعالم الفن سواء كان كتابة أو رسما.
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي أحكي لك عن ما وراء الفن، ما وراء WORDS AND PICTURES
Catch Me if You Can.. قصة أشهر محتال في العالم