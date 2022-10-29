Sherlock Holmes والقضية الغامضة
غامض، مختلف، ذكي جدا، اشتهر عبر الأجيال بحله لأصعب القضايا
إنه المحقق شارلوك هولمز
في الحلقة المقبلة من بودكاست "ما وراء الأفلام"، سنحكي عن فيلم Sherlock Holmes الذي صدر سنة 2009، وستتعرف أيضا على علاقة "شارلوك هولمز" بـ"كونان".
Inception .. كيف تزرع فكرة في ذهن إنسان؟
ما الذي قد يحدث إذا استطاع أحد سرقة الأفكار؟ وتمكن من أن يدخل في أحلامك ويؤثر على أفكارك وقراراتك النهائية؟
والأصعب أنه قادر على زرع فكرة ما بداخلك (في ذهنك) لكي تنفذها في الواقع
ترى ما الذي سيحدث إن كانت هذه مهنة موجودة بالفعل.. علماء مهمتهم سرقة الأفكار أو زراعتها؟
هذا الذي يحكيه فيلم Inception من كتابة وإخراج وإنتاج "كريستوفر نولان"..
Catch Me if You Can.. قصة أشهر محتال في العالم
أمسكني إذا استطعت
تحد صريح بداية من اسم الفيلم، ربما يخطر ببالك أنك لست بحاجة لمشاهدة الفيلم حيث من الواضح أنها مطاردة وصراع وتحد بين عدة أطراف
لكن لا بد لك أن تشاهده لأنها مغامرة ليس من الممكن أن تفوتها.. الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية لأكبر مزور شيكات في عصره "فرانك أباغنيل".
You’ve Got Mail.. ما يخرج من القلب يصل للقلب
منذ 25 سنة بدأت قصة حب إلكترونية، ولكنها ليست كما هو متعارف عليه الآن
قصة تحكي عن شخصين لا يعلمان شيئا عن بعضهما البعض، كل ما يربطهما "إيميل".. إيميل كل واحد منهما ينتظره بفارغ الصبر حتى يتحدثا معا ثم تبدأ أحداث قد تكون مهمة أو قد لا تكون..
لكن ترى ما نهاية هذه العلاقة؟ وما الذي سيحدث إن كان نفس الشخصين عدوين في أرض الواقع؟
The King’s Speech .. خطاب واحد استطاع تغيير مصير شعب
في الوقت الذي يموت فيه حاكم بريطانيا، يتخلى الأخ الأكبر عن الحكم، فلا يكون أمام الأخ الأصغر إلا أن يقبل تولي الحكم في وقت صعب تمر به البلاد.
هتلر يقف على الأبواب، والحاكم الحالي لا بد له أن يخاطب الجنود والشعب، لكنه يعاني من "التأتأة" ولا يستطيع أن ينطق جملتين كاملتين
هذا الذي حدث مع الملك جورج السادس، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية.
Sherlock Holmes والقضية الغامضة