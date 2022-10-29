Sherlock Holmes والقضية الغامضة

منذ 25 سنة بدأت قصة حب إلكترونية، ولكنها ليست كما هو متعارف عليه الآن

قصة تحكي عن شخصين لا يعلمان شيئا عن بعضهما البعض، كل ما يربطهما "إيميل".. إيميل كل واحد منهما ينتظره بفارغ الصبر حتى يتحدثا معا ثم تبدأ أحداث قد تكون مهمة أو قد لا تكون..

لكن ترى ما نهاية هذه العلاقة؟ وما الذي سيحدث إن كان نفس الشخصين عدوين في أرض الواقع؟

