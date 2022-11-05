The Fault in Our Stars .. حين يطالب الألم بالشعور به
سنها صغيرة، وقتها يشارف على الانتهاء، قد يستسلم جسدها ويأخذها الموت في أية لحظة، حزينة جدا لكنها لا تزال على قيد الحياة، شخص واحد فقط سيغير فكرتها عن الحياة -القصيرة- وكيف تعيشها فعلا وستخوض صراعا مختلفا مع الوقت.
سنرى "السرطان" بمنظور مختلف في فيلم The Fault in Our Stars وأن قصص الحب ليست كلها نهاياتها سعيدة
Inception .. كيف تزرع فكرة في ذهن إنسان؟
ما الذي قد يحدث إذا استطاع أحد سرقة الأفكار؟ وتمكن من أن يدخل في أحلامك ويؤثر على أفكارك وقراراتك النهائية؟
والأصعب أنه قادر على زرع فكرة ما بداخلك (في ذهنك) لكي تنفذها في الواقع
ترى ما الذي سيحدث إن كانت هذه مهنة موجودة بالفعل.. علماء مهمتهم سرقة الأفكار أو زراعتها؟
هذا الذي يحكيه فيلم Inception من كتابة وإخراج وإنتاج "كريستوفر نولان"..
Catch Me if You Can.. قصة أشهر محتال في العالم
أمسكني إذا استطعت
تحد صريح بداية من اسم الفيلم، ربما يخطر ببالك أنك لست بحاجة لمشاهدة الفيلم حيث من الواضح أنها مطاردة وصراع وتحد بين عدة أطراف
لكن لا بد لك أن تشاهده لأنها مغامرة ليس من الممكن أن تفوتها.. الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية لأكبر مزور شيكات في عصره "فرانك أباغنيل".
You’ve Got Mail.. ما يخرج من القلب يصل للقلب
منذ 25 سنة بدأت قصة حب إلكترونية، ولكنها ليست كما هو متعارف عليه الآن
قصة تحكي عن شخصين لا يعلمان شيئا عن بعضهما البعض، كل ما يربطهما "إيميل".. إيميل كل واحد منهما ينتظره بفارغ الصبر حتى يتحدثا معا ثم تبدأ أحداث قد تكون مهمة أو قد لا تكون..
لكن ترى ما نهاية هذه العلاقة؟ وما الذي سيحدث إن كان نفس الشخصين عدوين في أرض الواقع؟
The Fault in Our Stars .. حين يطالب الألم بالشعور به