The Imitation Game.. قصة عالم الحاسوب الذي فك لغز الشفرة النازية
شخص واحد فقط أنقذ العالم، ليس تعبيرا مجازيا.. لا.. أنقذه حرفيا
مات تاركا خلفه اختراعا أثر على مصير البشرية حتى هذه اللحظة
إنه.. آلان تورنغ
في الوقت الذي قامت فيه الحرب العالمية وخلفت وراءها أثرا كبيرا
"آلان" كان يحارب لكن بطريقته، واستطاع أن يقدم صياغة رسمية لمفهومي الخوارزمية والحوسبة باستخدام آلة تورنغ التي أسهمت وقتها في إنقاذ حياة الملايين.
فيلم The Imitation Game يحكي عن تلك الفترة وعن حياة "آلان" وكيف أسهم في تغيير البشرية، لكن نهايته لم تكن متوقعة
The Fault in Our Stars .. حين يطالب الألم بالشعور به
سنها صغيرة، وقتها يشارف على الانتهاء، قد يستسلم جسدها ويأخذها الموت في أية لحظة، حزينة جدا لكنها لا تزال على قيد الحياة، شخص واحد فقط سيغير فكرتها عن الحياة -القصيرة- وكيف تعيشها فعلا وستخوض صراعا مختلفا مع الوقت.
سنرى "السرطان" بمنظور مختلف في فيلم The Fault in Our Stars وأن قصص الحب ليست كلها نهاياتها سعيدة
Inception .. كيف تزرع فكرة في ذهن إنسان؟
ما الذي قد يحدث إذا استطاع أحد سرقة الأفكار؟ وتمكن من أن يدخل في أحلامك ويؤثر على أفكارك وقراراتك النهائية؟
والأصعب أنه قادر على زرع فكرة ما بداخلك (في ذهنك) لكي تنفذها في الواقع
ترى ما الذي سيحدث إن كانت هذه مهنة موجودة بالفعل.. علماء مهمتهم سرقة الأفكار أو زراعتها؟
هذا الذي يحكيه فيلم Inception من كتابة وإخراج وإنتاج "كريستوفر نولان"..
Catch Me if You Can.. قصة أشهر محتال في العالم
أمسكني إذا استطعت
تحد صريح بداية من اسم الفيلم، ربما يخطر ببالك أنك لست بحاجة لمشاهدة الفيلم حيث من الواضح أنها مطاردة وصراع وتحد بين عدة أطراف
لكن لا بد لك أن تشاهده لأنها مغامرة ليس من الممكن أن تفوتها.. الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية لأكبر مزور شيكات في عصره "فرانك أباغنيل".
The Imitation Game.. قصة عالم الحاسوب الذي فك لغز الشفرة النازية