The Imitation Game.. قصة عالم الحاسوب الذي فك لغز الشفرة النازية

شخص واحد فقط أنقذ العالم، ليس تعبيرا مجازيا.. لا.. أنقذه حرفيا

مات تاركا خلفه اختراعا أثر على مصير البشرية حتى هذه اللحظة

إنه.. آلان تورنغ

في الوقت الذي قامت فيه الحرب العالمية وخلفت وراءها أثرا كبيرا

"آلان" كان يحارب لكن بطريقته، واستطاع أن يقدم صياغة رسمية لمفهومي الخوارزمية والحوسبة باستخدام آلة تورنغ التي أسهمت وقتها في إنقاذ حياة الملايين.

فيلم The Imitation Game يحكي عن تلك الفترة وعن حياة "آلان" وكيف أسهم في تغيير البشرية، لكن نهايته لم تكن متوقعة

