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Ali.. قصة بطل العالم محمد علي كلاي

ما وراء الأفلام

بطل العالم في الوزن الثقيل، لم يخسر في تاريخه غير مباراة واحدة، الوصول للقمة ليس سهلا
حكايتنا الحلقة المقبلة عن 10 سنوات في تاريخ محمد علي، وكيف أصبح محمد علي، هذا الذي يحكي عنه فيلم Ali

حلقات أخرى

The Imitation Game.. قصة عالم الحاسوب الذي فك لغز الشفرة النازية

شخص واحد فقط أنقذ العالم، ليس تعبيرا مجازيا.. لا.. أنقذه حرفيا
مات تاركا خلفه اختراعا أثر على مصير البشرية حتى هذه اللحظة
إنه.. آلان تورنغ
في الوقت الذي قامت فيه الحرب العالمية وخلفت وراءها أثرا كبيرا
"آلان" كان يحارب لكن بطريقته، واستطاع أن يقدم صياغة رسمية لمفهومي الخوارزمية والحوسبة باستخدام آلة تورنغ التي أسهمت وقتها في إنقاذ حياة الملايين.
فيلم The Imitation Game يحكي عن تلك الفترة وعن حياة "آلان" وكيف أسهم في تغيير البشرية، لكن نهايته لم تكن متوقعة

دقائق منذ 1 أسبوع

The Fault in Our Stars .. حين يطالب الألم بالشعور به

سنها صغيرة، وقتها يشارف على الانتهاء، قد يستسلم جسدها ويأخذها الموت في أية لحظة، حزينة جدا لكنها لا تزال على قيد الحياة، شخص واحد فقط سيغير فكرتها عن الحياة -القصيرة- وكيف تعيشها فعلا وستخوض صراعا مختلفا مع الوقت.
سنرى "السرطان" بمنظور مختلف في فيلم The Fault in Our Stars وأن قصص الحب ليست كلها نهاياتها سعيدة

دقائق 05 نوفمبر ,2022

Sherlock Holmes والقضية الغامضة

غامض، مختلف، ذكي جدا، اشتهر عبر الأجيال بحله لأصعب القضايا
إنه المحقق شارلوك هولمز
في الحلقة المقبلة من بودكاست "ما وراء الأفلام"، سنحكي عن فيلم Sherlock Holmes الذي صدر سنة 2009، وستتعرف أيضا على علاقة "شارلوك هولمز" بـ"كونان".

دقائق 29 أكتوبر ,2022

Inception .. كيف تزرع فكرة في ذهن إنسان؟

ما الذي قد يحدث إذا استطاع أحد سرقة الأفكار؟ وتمكن من أن يدخل في أحلامك ويؤثر على أفكارك وقراراتك النهائية؟
والأصعب أنه قادر على زرع فكرة ما بداخلك (في ذهنك) لكي تنفذها في الواقع
ترى ما الذي سيحدث إن كانت هذه مهنة موجودة بالفعل.. علماء مهمتهم سرقة الأفكار أو زراعتها؟
هذا الذي يحكيه فيلم Inception من كتابة وإخراج وإنتاج "كريستوفر نولان"..


دقائق 22 أكتوبر ,2022

Ali.. قصة بطل العالم محمد علي كلاي

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