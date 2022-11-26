Everest.. صراع البقاء على قيد الحياة

إذا كنت حاضرا سنة 1996 وتشاهد التلفزيون يوم 10 مايو، ستفاجأ بخبر كارثي وهو موت 8 أشخاص على جبل إيفرست بعد هبوب عاصفة غير متوقعة.

قد لا تتخيل الوضع لكن ممكن في هذه الحلقة سأحكي لك عن الذي حدث في الحقيقة وحاول الفيلم توثيقه، سأحكي عن ما وراء كوارث إيفرست،

فيلم Everest الذي سنتحدث عنه اليوم مأخوذ من أحداث كلها حقيقية.