Everest.. صراع البقاء على قيد الحياة
إذا كنت حاضرا سنة 1996 وتشاهد التلفزيون يوم 10 مايو، ستفاجأ بخبر كارثي وهو موت 8 أشخاص على جبل إيفرست بعد هبوب عاصفة غير متوقعة.
قد لا تتخيل الوضع لكن ممكن في هذه الحلقة سأحكي لك عن الذي حدث في الحقيقة وحاول الفيلم توثيقه، سأحكي عن ما وراء كوارث إيفرست،
فيلم Everest الذي سنتحدث عنه اليوم مأخوذ من أحداث كلها حقيقية.
The Imitation Game.. قصة عالم الحاسوب الذي فك لغز الشفرة النازية
شخص واحد فقط أنقذ العالم، ليس تعبيرا مجازيا.. لا.. أنقذه حرفيا
مات تاركا خلفه اختراعا أثر على مصير البشرية حتى هذه اللحظة
إنه.. آلان تورنغ
في الوقت الذي قامت فيه الحرب العالمية وخلفت وراءها أثرا كبيرا
"آلان" كان يحارب لكن بطريقته، واستطاع أن يقدم صياغة رسمية لمفهومي الخوارزمية والحوسبة باستخدام آلة تورنغ التي أسهمت وقتها في إنقاذ حياة الملايين.
فيلم The Imitation Game يحكي عن تلك الفترة وعن حياة "آلان" وكيف أسهم في تغيير البشرية، لكن نهايته لم تكن متوقعة
The Fault in Our Stars .. حين يطالب الألم بالشعور به
سنها صغيرة، وقتها يشارف على الانتهاء، قد يستسلم جسدها ويأخذها الموت في أية لحظة، حزينة جدا لكنها لا تزال على قيد الحياة، شخص واحد فقط سيغير فكرتها عن الحياة -القصيرة- وكيف تعيشها فعلا وستخوض صراعا مختلفا مع الوقت.
سنرى "السرطان" بمنظور مختلف في فيلم The Fault in Our Stars وأن قصص الحب ليست كلها نهاياتها سعيدة
Everest.. صراع البقاء على قيد الحياة