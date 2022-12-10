Zodiac.. القاتل الذي أرعب العالم في الستينيات

جرائم قتل هزت الشارع الأميركي، لكن ليس بسبب الرعب -من الغموض-

قاتل متسلسل، ومحقق وصحافي ورسام كاريكاتير، ورحلة بحث عن هوية القاتل من هو؟ وما دوافعه التي تحركه؟

شفرات، رسائل وتهديد لكل واحد يحاول الاقتراب من أول خيط يوصله بالقاتل

فيلم مبني على رواية تحمل نفس الاسم Zodiac أحداثها مبنية على قصة حقيقية عاشها كاتب الرواية بنفسه.

قصة القاتل المتسلسل Zodiac التي حيرت ولاية كاليفورنيا في الفترة من أواخر الستينيات لأوائل السبعينيات.

