Birdman.. ليس كل ما تراه حقيقيا
من بطل سينمائي سابق، إلى مخرج وكاتب وممثل في مسرح برودواي، ما الذي حدث معه، ولماذا اتجه إلى المسرح بعد شهرته في السينما؟
ترى هل كان المسرح أفضل حل؟
هذا الذي يحكي عنه فيلم Birdman
Zodiac.. القاتل الذي أرعب العالم في الستينيات
جرائم قتل هزت الشارع الأميركي، لكن ليس بسبب الرعب -من الغموض-
قاتل متسلسل، ومحقق وصحافي ورسام كاريكاتير، ورحلة بحث عن هوية القاتل من هو؟ وما دوافعه التي تحركه؟
شفرات، رسائل وتهديد لكل واحد يحاول الاقتراب من أول خيط يوصله بالقاتل
فيلم مبني على رواية تحمل نفس الاسم Zodiac أحداثها مبنية على قصة حقيقية عاشها كاتب الرواية بنفسه.
قصة القاتل المتسلسل Zodiac التي حيرت ولاية كاليفورنيا في الفترة من أواخر الستينيات لأوائل السبعينيات.
I am Sam أنت شخص عاطفي أم شخص منطقي؟
إجابة هذا السؤال ستعرفها بوضوح تام عندما تشاهد فيلم i am sam، الفيلم ليس مجرد دراما اجتماعية بسيطة، ولكنه مجموعة متناقضات وصراع كبير بين المشاعر والمنطق
وإذا أردت وصفا أشمل، فهو ليس مجرد فيلم، هو حالة أنت تعيشها من أول دقيقة حتى آخر دقيقة.
شاهد الآن I am Sam، وانتظرني الحلقة المقبلة كي أحكي لك عن ما وراء صراع Sam
Everest.. صراع البقاء على قيد الحياة
إذا كنت حاضرا سنة 1996 وتشاهد التلفزيون يوم 10 مايو، ستفاجأ بخبر كارثي وهو موت 8 أشخاص على جبل إيفرست بعد هبوب عاصفة غير متوقعة.
قد لا تتخيل الوضع لكن ممكن في هذه الحلقة سأحكي لك عن الذي حدث في الحقيقة وحاول الفيلم توثيقه، سأحكي عن ما وراء كوارث إيفرست،
فيلم Everest الذي سنتحدث عنه اليوم مأخوذ من أحداث كلها حقيقية.
Birdman.. ليس كل ما تراه حقيقيا