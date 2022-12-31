الحلم القاتل "Million Dollar Baby"
من نادلة في مقهى، إلى بطلة ملاكمة، لكن هذه ليست النهاية، بالعكس نهايتها ستكون صعبة، هذا ما يحكي عنه فيلم Million Dollar Baby الذي يركز على معاناة ماجي وكيف أصبحت بطلة ملاكمة
حقائق لا تعرفها عن قصة فيلم Captain Phillips
حقائق لا تعرفها عن قصة فيلم Captain Phillips
في أبريل 2009 كل الصحافة تتحدث عن بطل خارق يظهر في عالمنا، لكن هذه المرة بطل لا يطير، ولا يطلق أشعة من عينيه، إنسان عادي مثلي ومثلك، لكن تصرفاته لم تكن عادية، ضحى بنفسه لكي ينقذ فريقه، حديثنا عن البطل "فيليبس".. ما الذي حدث، ولماذا تحولت قصته إلى فيلم في 2013 باسم Captain Phillips؟
Zodiac.. القاتل الذي أرعب العالم في الستينيات
جرائم قتل هزت الشارع الأميركي، لكن ليس بسبب الرعب -من الغموض-
قاتل متسلسل، ومحقق وصحافي ورسام كاريكاتير، ورحلة بحث عن هوية القاتل من هو؟ وما دوافعه التي تحركه؟
شفرات، رسائل وتهديد لكل واحد يحاول الاقتراب من أول خيط يوصله بالقاتل
فيلم مبني على رواية تحمل نفس الاسم Zodiac أحداثها مبنية على قصة حقيقية عاشها كاتب الرواية بنفسه.
قصة القاتل المتسلسل Zodiac التي حيرت ولاية كاليفورنيا في الفترة من أواخر الستينيات لأوائل السبعينيات.
I am Sam أنت شخص عاطفي أم شخص منطقي؟
إجابة هذا السؤال ستعرفها بوضوح تام عندما تشاهد فيلم i am sam، الفيلم ليس مجرد دراما اجتماعية بسيطة، ولكنه مجموعة متناقضات وصراع كبير بين المشاعر والمنطق
وإذا أردت وصفا أشمل، فهو ليس مجرد فيلم، هو حالة أنت تعيشها من أول دقيقة حتى آخر دقيقة.
شاهد الآن I am Sam، وانتظرني الحلقة المقبلة كي أحكي لك عن ما وراء صراع Sam
الحلم القاتل "Million Dollar Baby"