رحلة البحث عن السعادة في Into the Wild
من الحياة المرفهة والبذخ، إلى البساطة والعيش في البرية، ما الذي سيحدث لشاب ناجح في حياته بعد أن يقرر ترك كل شيء ويتجه للبرية، بعد ما يتخلى عن كل أمواله ودراسته وعائلته؟
هذا الذي يحكي عنه فيلم Into the Wild شاهد الفيلم الآن وانتظرني في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي آخذك في رحلة إلى البرية، وكيف أن الحياة هناك مختلفة، بمميزاتها وعيوبها.
حقائق لا تعرفها عن قصة فيلم Captain Phillips
حقائق لا تعرفها عن قصة فيلم Captain Phillips
في أبريل 2009 كل الصحافة تتحدث عن بطل خارق يظهر في عالمنا، لكن هذه المرة بطل لا يطير، ولا يطلق أشعة من عينيه، إنسان عادي مثلي ومثلك، لكن تصرفاته لم تكن عادية، ضحى بنفسه لكي ينقذ فريقه، حديثنا عن البطل "فيليبس".. ما الذي حدث، ولماذا تحولت قصته إلى فيلم في 2013 باسم Captain Phillips؟
Zodiac.. القاتل الذي أرعب العالم في الستينيات
جرائم قتل هزت الشارع الأميركي، لكن ليس بسبب الرعب -من الغموض-
قاتل متسلسل، ومحقق وصحافي ورسام كاريكاتير، ورحلة بحث عن هوية القاتل من هو؟ وما دوافعه التي تحركه؟
شفرات، رسائل وتهديد لكل واحد يحاول الاقتراب من أول خيط يوصله بالقاتل
فيلم مبني على رواية تحمل نفس الاسم Zodiac أحداثها مبنية على قصة حقيقية عاشها كاتب الرواية بنفسه.
قصة القاتل المتسلسل Zodiac التي حيرت ولاية كاليفورنيا في الفترة من أواخر الستينيات لأوائل السبعينيات.
رحلة البحث عن السعادة في Into the Wild