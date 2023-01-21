رحلة في عالم Harry Potter
عالم ستتمنى العيش فيه بسبب تفاصيله المبهرة، وستتعرف على The boy who lived
يا عزيزي المستمع.. إذا كنت من محبي السلسلة التي سأحكي لك عنها .. فأنت ربما عرفت ما الذي أتحدث عنه، أما في حال لم تعرف بعد فاستعد لكي آخذك في رحلة ستتمنى ألا تصل لنهايتها..
رحلة إلى عالم "هاري بوتر" للكاتبة المبدعة J.k Rowling
رحلة بطلها الانتظار.. The Terminal
وهو في المطار يعلم أن بلده تندلع فيها الحرب، وللأسف لا يمكن أن يعود إلى بلده لأن كل رحلات الطيران هناك توقفت، ولا يستطيع أن يدخل أميركا لأن تأشيرته مرفوضة، الحل الوحيد أن يظل في المطار إلى أن يجدوا له حلا لأنه ببساطة عبارة عن عطل لم يكن في الحسبان.. ما الذي سيحدث، ولماذا لم يفكر في أن يخرج من المحطة خاصة أنه حصل على الفرصة أكثر من مرة، وما السر وراء علبة الفول السوداني التي كانت بحوزته ولم يتركها أبدا؟.. هذا ما يحكي عنه فيلم The Terminal الذي قدمه المبدع توم هانكس
رحلة البحث عن السعادة في Into the Wild
من الحياة المرفهة والبذخ، إلى البساطة والعيش في البرية، ما الذي سيحدث لشاب ناجح في حياته بعد أن يقرر ترك كل شيء ويتجه للبرية، بعد ما يتخلى عن كل أمواله ودراسته وعائلته؟
هذا الذي يحكي عنه فيلم Into the Wild شاهد الفيلم الآن وانتظرني في بودكاست "ما وراء الأفلام" لكي آخذك في رحلة إلى البرية، وكيف أن الحياة هناك مختلفة، بمميزاتها وعيوبها.
حقائق لا تعرفها عن قصة فيلم Captain Phillips
حقائق لا تعرفها عن قصة فيلم Captain Phillips
في أبريل 2009 كل الصحافة تتحدث عن بطل خارق يظهر في عالمنا، لكن هذه المرة بطل لا يطير، ولا يطلق أشعة من عينيه، إنسان عادي مثلي ومثلك، لكن تصرفاته لم تكن عادية، ضحى بنفسه لكي ينقذ فريقه، حديثنا عن البطل "فيليبس".. ما الذي حدث، ولماذا تحولت قصته إلى فيلم في 2013 باسم Captain Phillips؟
رحلة في عالم Harry Potter