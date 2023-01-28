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"هاري بوتر" ومقدسات الموت

ما وراء الأفلام

"The Boy Who Lived Has Come To Die"

بهذه الكلمات يمكنني أن أصف لك مدى سوداوية وكآبة الأجزاء المقبلة ..The Dark Lord Is Back، وأتباعه الذين عادوا.. والحياة في عالم السحر لن تبقى كما كانت عليه من قبل.

لكن دعني أخبرك أن هذا لم يكن أسوأ شيء يمر على "هاري"

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