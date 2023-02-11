Don't Look Up ماذا لو أن مذنبا سيضرب الأرض ويدمرها؟
منذ اكتشاف طالبة دكتوراه في جامعة ولاية ميشيغان مذنّبا سيدمر الكرة الأرضية خلال 6 شهور، والمشكلة الحقيقة أن لا أحد يصدق أن الأرض سوف تدمر نهائيا
لماذا؟ وما الذي يحدث؟ هذا ما يحكي عنه فيلم Don't Look up وهو الذي سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة، وكيف أن الإعلام والسياسة لهما رأي آخر في الكوارث
شاهد الفيلم وانتظرني الحلقة المقبلة.. أنا محمود النجار في بودكاست "ما وراء الأفلام؟ المقدم من العربية بودكاست
“Avatar”… رحلة جديدة من الإبهار في عالم "باندورا"
في 2009 كان أول ظهوره إلى النور.. وبعدها بـ14 سنة يصدر الجزء الثاني منه.. لنعيش معه متعة بصرية من المستحيل نسيانها.. "Avatar"
فيلم "Avatar" من الأفلام التي من غير الممكن أن تنساها بسبب قصته والتجربة البصرية التي ستمر بها كمشاهد
شاهد الفيلم الآن الجزء الأول والثاني أيضا، لكي نحكي عنهما أكثر في المرة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام".
رحلة في عالم Harry Potter
عالم ستتمنى العيش فيه بسبب تفاصيله المبهرة، وستتعرف على The boy who lived
يا عزيزي المستمع.. إذا كنت من محبي السلسلة التي سأحكي لك عنها .. فأنت ربما عرفت ما الذي أتحدث عنه، أما في حال لم تعرف بعد فاستعد لكي آخذك في رحلة ستتمنى ألا تصل لنهايتها..
رحلة إلى عالم "هاري بوتر" للكاتبة المبدعة J.k Rowling
رحلة بطلها الانتظار.. The Terminal
وهو في المطار يعلم أن بلده تندلع فيها الحرب، وللأسف لا يمكن أن يعود إلى بلده لأن كل رحلات الطيران هناك توقفت، ولا يستطيع أن يدخل أميركا لأن تأشيرته مرفوضة، الحل الوحيد أن يظل في المطار إلى أن يجدوا له حلا لأنه ببساطة عبارة عن عطل لم يكن في الحسبان.. ما الذي سيحدث، ولماذا لم يفكر في أن يخرج من المحطة خاصة أنه حصل على الفرصة أكثر من مرة، وما السر وراء علبة الفول السوداني التي كانت بحوزته ولم يتركها أبدا؟.. هذا ما يحكي عنه فيلم The Terminal الذي قدمه المبدع توم هانكس
Don't Look Up ماذا لو أن مذنبا سيضرب الأرض ويدمرها؟