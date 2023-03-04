Pinocchio علمنا معه أن الكذب صفة غير حميدة
عرفناه بنفس الشكل مع تطور قصته ومنذ سنة 1880 حتى 2022 ظللنا نعرف شخصيته رغم اختلاف الظروف
في طفولتنا تعلمنا معه أن الكذب صفة غير حميدة وأنها تؤذي صاحبها ولما كبرنا معه ورأيناه في 2022 تعلمنا منه أكثر وأكثر
كلامنا الحلقة المقبلة عن فيلم "Pinocchio" الذي أنتجته ديزني وعُرض السنة الماضية
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نحكي عنه أكثر
"Tick Tick Boom" هل هو فعلا فيلم موسيقي؟
مُخرج الفيلم Lin-Manuel Miranda قال عنه "هو فيلم موسيقي من الدرجة الأولى"
لكن هل هو فعلا فيلم موسيقى؟ أم سيرة ذاتية؟ أم دراما؟ أم فيلم مسرحي؟
الحقيقة كل الأوصاف هذه تنطبق على فيلم Tick Tick Boom
شاهد الفيلم الآن لكي نتكلم عنه أكثر المرة المقبلة
Black Swan
The more you let go, the higher you rise.
هذه ليست جملة قيلت في فيلمنا اليوم، لكنها الحقيقة التي ستفهمها في نهايته، والتي لم تفهمها بطلة الأحداث إلا بعد فوات الأوان.
فإلى أين يصل بنا الطموح؟ للنجاح أم للفشل، وهل يمكن أن يوصلنا للجنون؟
هذا ما سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة، وسآخذك في رحلة لما وراء فيلم Black Swan
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نتكلم عنه أكثر
Don't Look Up ماذا لو أن مذنبا سيضرب الأرض ويدمرها؟
منذ اكتشاف طالبة دكتوراه في جامعة ولاية ميشيغان مذنّبا سيدمر الكرة الأرضية خلال 6 شهور، والمشكلة الحقيقة أن لا أحد يصدق أن الأرض سوف تدمر نهائيا
لماذا؟ وما الذي يحدث؟ هذا ما يحكي عنه فيلم Don't Look up وهو الذي سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة، وكيف أن الإعلام والسياسة لهما رأي آخر في الكوارث
شاهد الفيلم وانتظرني الحلقة المقبلة.. أنا محمود النجار في بودكاست "ما وراء الأفلام؟ المقدم من العربية بودكاست
“Avatar”… رحلة جديدة من الإبهار في عالم "باندورا"
في 2009 كان أول ظهوره إلى النور.. وبعدها بـ14 سنة يصدر الجزء الثاني منه.. لنعيش معه متعة بصرية من المستحيل نسيانها.. "Avatar"
فيلم "Avatar" من الأفلام التي من غير الممكن أن تنساها بسبب قصته والتجربة البصرية التي ستمر بها كمشاهد
شاهد الفيلم الآن الجزء الأول والثاني أيضا، لكي نحكي عنهما أكثر في المرة المقبلة في بودكاست "ما وراء الأفلام".
Pinocchio علمنا معه أن الكذب صفة غير حميدة