اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

Scent of a woman معنى الحياة في فيلم

ما وراء الأفلام

على مقياس "من واحد إلى عشرة" بأي درجة تستطيع تقييم نفسك بأنك شخص صاحب مبادئ؟
حسنا.. دعنا نُعطِك القليل من النفوذ والسلطة.. والمال أيضا
دعك من هذا.. دعنا نضعك تحت ضغط وتهديد
هل ستظل محتفظا بمبادئك؟ أم ستتنازل قليلا؟
هذا ما سأحكي لك عنه في فيلم Scent of a woman

حلقات أخرى

Pad Man مشروع واحد لتقليل نسبة الفقر والجهل في الهند

مشروع واحد لن ينقذ حياة 90% من نساء الهند فحسب، لكن أيضا سيساعد في تقليل نسبة الفقر والجهل في الدولة
ما حكاية هذا المشروع؟ وكيف بسبب حب البطل لزوجته استطاع أن يساعد الملايين حتى هذه اللحظة؟
الحلقة المقبلة سآخذك في رحلة مميزة ومختلفة تماما
رحلة لـ حياة Pad Man
تنويه هام جدا: الفيلم مأخوذ من أحداث حقيقية لبطل حقيقي، فكل ما سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة حدث بشكل أو بآخر في الحقيقة

دقائق منذ 6 أيام

1917 - مصير 1600 جندي متعلق برسالة

1600 جندي سيعيشون لكن فقط لو وصلت الرسالة في الوقت المناسب، جنديان أمامهما أقل من 24 ساعة لكي يوصلا الرسالة في وقت فيه الجيش الألماني في قمة قوته
ما الذي سيحدث، وهل يا ترى يستطيعون توصيل الرسالة في ميعادها؟
هذا ما يحكي عنه فيلم 1917
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة سنتكلم عنه أكثر

دقائق 11 مارس ,2023

Pinocchio علمنا معه أن الكذب صفة غير حميدة

عرفناه بنفس الشكل مع تطور قصته ومنذ سنة 1880 حتى 2022 ظللنا نعرف شخصيته رغم اختلاف الظروف
في طفولتنا تعلمنا معه أن الكذب صفة غير حميدة وأنها تؤذي صاحبها ولما كبرنا معه ورأيناه في 2022 تعلمنا منه أكثر وأكثر
كلامنا الحلقة المقبلة عن فيلم "Pinocchio" الذي أنتجته ديزني وعُرض السنة الماضية
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نحكي عنه أكثر

دقائق 04 مارس ,2023

"Tick Tick Boom" هل هو فعلا فيلم موسيقي؟

مُخرج الفيلم Lin-Manuel Miranda قال عنه "هو فيلم موسيقي من الدرجة الأولى"
لكن هل هو فعلا فيلم موسيقى؟ أم سيرة ذاتية؟ أم دراما؟ أم فيلم مسرحي؟
الحقيقة كل الأوصاف هذه تنطبق على فيلم Tick Tick Boom
شاهد الفيلم الآن لكي نتكلم عنه أكثر المرة المقبلة

دقائق 25 فبراير ,2023

Scent of a woman معنى الحياة في فيلم

0:00 0:00