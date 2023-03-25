Scent of a woman معنى الحياة في فيلم
على مقياس "من واحد إلى عشرة" بأي درجة تستطيع تقييم نفسك بأنك شخص صاحب مبادئ؟
حسنا.. دعنا نُعطِك القليل من النفوذ والسلطة.. والمال أيضا
دعك من هذا.. دعنا نضعك تحت ضغط وتهديد
هل ستظل محتفظا بمبادئك؟ أم ستتنازل قليلا؟
هذا ما سأحكي لك عنه في فيلم Scent of a woman
Pad Man مشروع واحد لتقليل نسبة الفقر والجهل في الهند
مشروع واحد لن ينقذ حياة 90% من نساء الهند فحسب، لكن أيضا سيساعد في تقليل نسبة الفقر والجهل في الدولة
ما حكاية هذا المشروع؟ وكيف بسبب حب البطل لزوجته استطاع أن يساعد الملايين حتى هذه اللحظة؟
الحلقة المقبلة سآخذك في رحلة مميزة ومختلفة تماما
رحلة لـ حياة Pad Man
تنويه هام جدا: الفيلم مأخوذ من أحداث حقيقية لبطل حقيقي، فكل ما سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة حدث بشكل أو بآخر في الحقيقة
1917 - مصير 1600 جندي متعلق برسالة
1600 جندي سيعيشون لكن فقط لو وصلت الرسالة في الوقت المناسب، جنديان أمامهما أقل من 24 ساعة لكي يوصلا الرسالة في وقت فيه الجيش الألماني في قمة قوته
ما الذي سيحدث، وهل يا ترى يستطيعون توصيل الرسالة في ميعادها؟
هذا ما يحكي عنه فيلم 1917
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة سنتكلم عنه أكثر
Pinocchio علمنا معه أن الكذب صفة غير حميدة
عرفناه بنفس الشكل مع تطور قصته ومنذ سنة 1880 حتى 2022 ظللنا نعرف شخصيته رغم اختلاف الظروف
في طفولتنا تعلمنا معه أن الكذب صفة غير حميدة وأنها تؤذي صاحبها ولما كبرنا معه ورأيناه في 2022 تعلمنا منه أكثر وأكثر
كلامنا الحلقة المقبلة عن فيلم "Pinocchio" الذي أنتجته ديزني وعُرض السنة الماضية
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نحكي عنه أكثر
"Tick Tick Boom" هل هو فعلا فيلم موسيقي؟
مُخرج الفيلم Lin-Manuel Miranda قال عنه "هو فيلم موسيقي من الدرجة الأولى"
لكن هل هو فعلا فيلم موسيقى؟ أم سيرة ذاتية؟ أم دراما؟ أم فيلم مسرحي؟
الحقيقة كل الأوصاف هذه تنطبق على فيلم Tick Tick Boom
شاهد الفيلم الآن لكي نتكلم عنه أكثر المرة المقبلة
Scent of a woman معنى الحياة في فيلم