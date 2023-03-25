Scent of a woman معنى الحياة في فيلم

مشروع واحد لن ينقذ حياة 90% من نساء الهند فحسب، لكن أيضا سيساعد في تقليل نسبة الفقر والجهل في الدولة

ما حكاية هذا المشروع؟ وكيف بسبب حب البطل لزوجته استطاع أن يساعد الملايين حتى هذه اللحظة؟

الحلقة المقبلة سآخذك في رحلة مميزة ومختلفة تماما

رحلة لـ حياة Pad Man

تنويه هام جدا: الفيلم مأخوذ من أحداث حقيقية لبطل حقيقي، فكل ما سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة حدث بشكل أو بآخر في الحقيقة