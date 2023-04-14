"Rocky" مفهوم جديد للانتصار
فيلم اليوم صُنف واحدا من أفضل 100 فيلم في التاريخ بالرغم من أن بدايته جاءت صدفة.
فيلم أثر في جيل كامل من الشباب، غيّر شكل صناعة السينما، وحوّل حياة بطله 180 درجة.
فيلم حاز على 3 جوائز أوسكار من أصل 9 ترشيحات.
قصة الأمل والنجاح والإصرار بصياغة ورؤية مختلفة، قصة نجاح "روكي".
"Coda" فيما بين العائلة والشغف
تولد وسط عائلة جميع أفرادها صُم، وتكون صاحبة صوت مميز، وتتمنى أن تصبح مغنية، لكنها حرفيا صوت عائلتها!
فهل ستختار حلمها أم عائلتها؟
وهل بعد كل التضحيات التي تمنحها لها عائلتها ستستطيع دعمها في قرارها؟ أم سيظهر جانب أناني من الإنسان ويدمرون حلمها؟
هذا ما يحكي عنه فيلم "Coda"
Silver Linings Playbook العلاج بالحب
هل تعلم شعور المريض النفسي؟ هل أنت على علم كيف يعيش، وما المشاعر التي يمر بها؟
إذا لم تكن على علم، فإن فيلم Silver Linings Playbook سيأخذك في رحلة إلى حياتهم.
فيلم لن يحدثك عن معاناة تلك الشخصيات، لكنه يجعلك ترى كيف تتألم كل شخصية في حياتها، وكيف يسعى كل شخص لحل مشكلاته..
Scent of a woman معنى الحياة في فيلم
على مقياس "من واحد إلى عشرة" بأي درجة تستطيع تقييم نفسك بأنك شخص صاحب مبادئ؟
حسنا.. دعنا نُعطِك القليل من النفوذ والسلطة.. والمال أيضا
دعك من هذا.. دعنا نضعك تحت ضغط وتهديد
هل ستظل محتفظا بمبادئك؟ أم ستتنازل قليلا؟
هذا ما سأحكي لك عنه في فيلم Scent of a woman
Pad Man مشروع واحد لتقليل نسبة الفقر والجهل في الهند
مشروع واحد لن ينقذ حياة 90% من نساء الهند فحسب، لكن أيضا سيساعد في تقليل نسبة الفقر والجهل في الدولة
ما حكاية هذا المشروع؟ وكيف بسبب حب البطل لزوجته استطاع أن يساعد الملايين حتى هذه اللحظة؟
الحلقة المقبلة سآخذك في رحلة مميزة ومختلفة تماما
رحلة لـ حياة Pad Man
تنويه هام جدا: الفيلم مأخوذ من أحداث حقيقية لبطل حقيقي، فكل ما سأحكي لك عنه الحلقة المقبلة حدث بشكل أو بآخر في الحقيقة
"Rocky" مفهوم جديد للانتصار