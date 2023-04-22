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سحر عالم الأموات في Coco

ما وراء الأفلام

لو سألتك:

What colour is the sky?
ستكمل بعدي وتقول:

¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor!

في الحلقة سآخذك في رحلة لعالم سحري ومميز جدا، عالم الموتى
أعلم أنك الآن ستقول كيف "موتى وعالم سحري ومميز" في نفس الوقت؟
شاهد فيلم Coco الآن وستعيش تجربة مستحيل أن تنساها، سترى واحدا من أعظم ما أنتجت Disney / Pixar Animation Studios

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سحر عالم الأموات في Coco

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