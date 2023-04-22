سحر عالم الأموات في Coco

هل تعلم شعور المريض النفسي؟ هل أنت على علم كيف يعيش، وما المشاعر التي يمر بها؟

إذا لم تكن على علم، فإن فيلم Silver Linings Playbook سيأخذك في رحلة إلى حياتهم.

فيلم لن يحدثك عن معاناة تلك الشخصيات، لكنه يجعلك ترى كيف تتألم كل شخصية في حياتها، وكيف يسعى كل شخص لحل مشكلاته..