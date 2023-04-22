سحر عالم الأموات في Coco
لو سألتك:
في الحلقة سآخذك في رحلة لعالم سحري ومميز جدا، عالم الموتى
أعلم أنك الآن ستقول كيف "موتى وعالم سحري ومميز" في نفس الوقت؟
شاهد فيلم Coco الآن وستعيش تجربة مستحيل أن تنساها، سترى واحدا من أعظم ما أنتجت Disney / Pixar Animation Studios
"Rocky" مفهوم جديد للانتصار
فيلم اليوم صُنف واحدا من أفضل 100 فيلم في التاريخ بالرغم من أن بدايته جاءت صدفة.
فيلم أثر في جيل كامل من الشباب، غيّر شكل صناعة السينما، وحوّل حياة بطله 180 درجة.
فيلم حاز على 3 جوائز أوسكار من أصل 9 ترشيحات.
قصة الأمل والنجاح والإصرار بصياغة ورؤية مختلفة، قصة نجاح "روكي".
"Coda" فيما بين العائلة والشغف
تولد وسط عائلة جميع أفرادها صُم، وتكون صاحبة صوت مميز، وتتمنى أن تصبح مغنية، لكنها حرفيا صوت عائلتها!
فهل ستختار حلمها أم عائلتها؟
وهل بعد كل التضحيات التي تمنحها لها عائلتها ستستطيع دعمها في قرارها؟ أم سيظهر جانب أناني من الإنسان ويدمرون حلمها؟
هذا ما يحكي عنه فيلم "Coda"
Silver Linings Playbook العلاج بالحب
هل تعلم شعور المريض النفسي؟ هل أنت على علم كيف يعيش، وما المشاعر التي يمر بها؟
إذا لم تكن على علم، فإن فيلم Silver Linings Playbook سيأخذك في رحلة إلى حياتهم.
فيلم لن يحدثك عن معاناة تلك الشخصيات، لكنه يجعلك ترى كيف تتألم كل شخصية في حياتها، وكيف يسعى كل شخص لحل مشكلاته..
Scent of a woman معنى الحياة في فيلم
على مقياس "من واحد إلى عشرة" بأي درجة تستطيع تقييم نفسك بأنك شخص صاحب مبادئ؟
حسنا.. دعنا نُعطِك القليل من النفوذ والسلطة.. والمال أيضا
دعك من هذا.. دعنا نضعك تحت ضغط وتهديد
هل ستظل محتفظا بمبادئك؟ أم ستتنازل قليلا؟
هذا ما سأحكي لك عنه في فيلم Scent of a woman
سحر عالم الأموات في Coco