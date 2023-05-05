At Eternity’s Gate .. الأعوام الأخيرة في حياة الفنان فان جوخ

تُرى ما شكل حياة الفنان الذي ولد بموهبة سابقة لعصره؟

At Eternity’s Gate أو عند بوابة الخلود



الفيلم الذي يحمل اسم آخر لوحة لفينسينت فان جوه، أو فينسينت فان جوخ - باللغة الهولندية - مسقط رأسه وبلده الأم، يحكي قصة حياة فينسينت، كأنها لوحة، يغلب عليها طوال الوقت اللون الأزرق، الذي يؤكد حزن وتعاسة فينسينت، والتعليقات القاسية التي عاش طوال عمره يسمعها، لكنه لم يكن يسمعها بالفعل.

فيلم عن تعاسة فنان ونجاح فنه، وأعدك بعد هذا الفيلم ستنظر للفن بشكل مختلف

