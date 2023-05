At Eternity’s Gate .. الأعوام الأخيرة في حياة الفنان فان جوخ

The best fighter is never angry

أفضل مقاتل، هو الذي لا يغضب

والمقاتل البطل لدينا، غاضب طوال الوقت

الفيلم قائم على قصة حقيقية لملاكم، كان بطل الوزن المتوسط، وخرجت إلى النور على يد المخرج العبقري مارتن سكورسيزي، بإقناع من بطل الفيلم "روبرت دي نيرو".

شاهد فيلم Raging Bull الآن لكي أحكي لك عنه أكثر