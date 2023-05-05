At Eternity’s Gate .. الأعوام الأخيرة في حياة الفنان فان جوخ
تُرى ما شكل حياة الفنان الذي ولد بموهبة سابقة لعصره؟
At Eternity’s Gate أو عند بوابة الخلود
الفيلم الذي يحمل اسم آخر لوحة لفينسينت فان جوه، أو فينسينت فان جوخ - باللغة الهولندية - مسقط رأسه وبلده الأم، يحكي قصة حياة فينسينت، كأنها لوحة، يغلب عليها طوال الوقت اللون الأزرق، الذي يؤكد حزن وتعاسة فينسينت، والتعليقات القاسية التي عاش طوال عمره يسمعها، لكنه لم يكن يسمعها بالفعل.
فيلم عن تعاسة فنان ونجاح فنه، وأعدك بعد هذا الفيلم ستنظر للفن بشكل مختلف
Raging Bull والتدمير الذاتي
The best fighter is never angry
أفضل مقاتل، هو الذي لا يغضب
والمقاتل البطل لدينا، غاضب طوال الوقت
الفيلم قائم على قصة حقيقية لملاكم، كان بطل الوزن المتوسط، وخرجت إلى النور على يد المخرج العبقري مارتن سكورسيزي، بإقناع من بطل الفيلم "روبرت دي نيرو".
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سحر عالم الأموات في Coco
لو سألتك:
في الحلقة سآخذك في رحلة لعالم سحري ومميز جدا، عالم الموتى
أعلم أنك الآن ستقول كيف "موتى وعالم سحري ومميز" في نفس الوقت؟
شاهد فيلم Coco الآن وستعيش تجربة مستحيل أن تنساها، سترى واحدا من أعظم ما أنتجت Disney / Pixar Animation Studios
"Rocky" مفهوم جديد للانتصار
فيلم اليوم صُنف واحدا من أفضل 100 فيلم في التاريخ بالرغم من أن بدايته جاءت صدفة.
فيلم أثر في جيل كامل من الشباب، غيّر شكل صناعة السينما، وحوّل حياة بطله 180 درجة.
فيلم حاز على 3 جوائز أوسكار من أصل 9 ترشيحات.
قصة الأمل والنجاح والإصرار بصياغة ورؤية مختلفة، قصة نجاح "روكي".
"Coda" فيما بين العائلة والشغف
تولد وسط عائلة جميع أفرادها صُم، وتكون صاحبة صوت مميز، وتتمنى أن تصبح مغنية، لكنها حرفيا صوت عائلتها!
فهل ستختار حلمها أم عائلتها؟
وهل بعد كل التضحيات التي تمنحها لها عائلتها ستستطيع دعمها في قرارها؟ أم سيظهر جانب أناني من الإنسان ويدمرون حلمها؟
هذا ما يحكي عنه فيلم "Coda"
At Eternity’s Gate .. الأعوام الأخيرة في حياة الفنان فان جوخ