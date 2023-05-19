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كوميديا سوداء عن الحب والنازية في JoJo Rabbit

ما وراء الأفلام

كيف يمكنك عمل فيلم كوميدي ودرامي عن النازية؟ كيف لا يختل الميزان بينهما، وتحافظ التركيبة على نفسها؟
هذا السؤال الذي يجيب عنه فيلمنا في هذه الحلقة
والفيلم المقتبس عن كتاب "Caging Skies"

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وهذا الذي سأحكي لك عنه المرة المقبلة بتفاصيل أكثر.. شاهد الفيلمين الآن وانتظرني الحلقة المقبلة

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كوميديا سوداء عن الحب والنازية في JoJo Rabbit

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