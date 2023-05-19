كوميديا سوداء عن الحب والنازية في JoJo Rabbit
كيف يمكنك عمل فيلم كوميدي ودرامي عن النازية؟ كيف لا يختل الميزان بينهما، وتحافظ التركيبة على نفسها؟
هذا السؤال الذي يجيب عنه فيلمنا في هذه الحلقة
والفيلم المقتبس عن كتاب "Caging Skies"
كواليس فيلم Top Gun
بعد أكثر من 30 سنة عاد للأكاديمية، ما الذي حدث أول مرة، ولماذا عاد؟ وما الذي حدث في كواليس فيلم Top Gun، وهل نجح أم لا؟
فيلم Top Gun صدر منه جزآن؛ جزء صدر سنة 1986 والجزء الثاني سنة 2022.
وهذا الذي سأحكي لك عنه المرة المقبلة بتفاصيل أكثر.. شاهد الفيلمين الآن وانتظرني الحلقة المقبلة
At Eternity’s Gate .. الأعوام الأخيرة في حياة الفنان فان جوخ
تُرى ما شكل حياة الفنان الذي ولد بموهبة سابقة لعصره؟
At Eternity’s Gate أو عند بوابة الخلود
الفيلم الذي يحمل اسم آخر لوحة لفينسينت فان جوه، أو فينسينت فان جوخ - باللغة الهولندية - مسقط رأسه وبلده الأم، يحكي قصة حياة فينسينت، كأنها لوحة، يغلب عليها طوال الوقت اللون الأزرق، الذي يؤكد حزن وتعاسة فينسينت، والتعليقات القاسية التي عاش طوال عمره يسمعها، لكنه لم يكن يسمعها بالفعل.
فيلم عن تعاسة فنان ونجاح فنه، وأعدك بعد هذا الفيلم ستنظر للفن بشكل مختلف
Raging Bull والتدمير الذاتي
The best fighter is never angry
أفضل مقاتل، هو الذي لا يغضب
والمقاتل البطل لدينا، غاضب طوال الوقت
الفيلم قائم على قصة حقيقية لملاكم، كان بطل الوزن المتوسط، وخرجت إلى النور على يد المخرج العبقري مارتن سكورسيزي، بإقناع من بطل الفيلم "روبرت دي نيرو".
شاهد فيلم Raging Bull الآن لكي أحكي لك عنه أكثر
سحر عالم الأموات في Coco
لو سألتك:
في الحلقة سآخذك في رحلة لعالم سحري ومميز جدا، عالم الموتى
أعلم أنك الآن ستقول كيف "موتى وعالم سحري ومميز" في نفس الوقت؟
شاهد فيلم Coco الآن وستعيش تجربة مستحيل أن تنساها، سترى واحدا من أعظم ما أنتجت Disney / Pixar Animation Studios
كوميديا سوداء عن الحب والنازية في JoJo Rabbit