قوة الإقناع في Thank you for smoking
"كيف نصنع فيلما سياسيا كوميديا عن شخص يدافع عن التدخين، من دون أن نشجع الناس على تدخين السجائر؟"
إجابة السؤال هذا في اسم الفيلم
"Thank you for smoking"
هذا الاسم الساخر سنخوض معه رحلة وراء كواليس صناعة وترويج السجائر كمنتج، والمقتبس من اسم الرواية المبني عليها الفيلم للكاتب "كريستوفر باكلي".
شاهد الفيلم الآن
كواليس فيلم Top Gun
بعد أكثر من 30 سنة عاد للأكاديمية، ما الذي حدث أول مرة، ولماذا عاد؟ وما الذي حدث في كواليس فيلم Top Gun، وهل نجح أم لا؟
فيلم Top Gun صدر منه جزآن؛ جزء صدر سنة 1986 والجزء الثاني سنة 2022.
وهذا الذي سأحكي لك عنه المرة المقبلة بتفاصيل أكثر.. شاهد الفيلمين الآن وانتظرني الحلقة المقبلة
At Eternity’s Gate .. الأعوام الأخيرة في حياة الفنان فان جوخ
تُرى ما شكل حياة الفنان الذي ولد بموهبة سابقة لعصره؟
At Eternity’s Gate أو عند بوابة الخلود
الفيلم الذي يحمل اسم آخر لوحة لفينسينت فان جوه، أو فينسينت فان جوخ - باللغة الهولندية - مسقط رأسه وبلده الأم، يحكي قصة حياة فينسينت، كأنها لوحة، يغلب عليها طوال الوقت اللون الأزرق، الذي يؤكد حزن وتعاسة فينسينت، والتعليقات القاسية التي عاش طوال عمره يسمعها، لكنه لم يكن يسمعها بالفعل.
فيلم عن تعاسة فنان ونجاح فنه، وأعدك بعد هذا الفيلم ستنظر للفن بشكل مختلف
قوة الإقناع في Thank you for smoking