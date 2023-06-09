The Founder.. ما لا تعرفه عن ماكدونالدز

بعد أكثر من 30 سنة عاد للأكاديمية، ما الذي حدث أول مرة، ولماذا عاد؟ وما الذي حدث في كواليس فيلم Top Gun، وهل نجح أم لا؟

فيلم Top Gun صدر منه جزآن؛ جزء صدر سنة 1986 والجزء الثاني سنة 2022.

وهذا الذي سأحكي لك عنه المرة المقبلة بتفاصيل أكثر.. شاهد الفيلمين الآن وانتظرني الحلقة المقبلة

