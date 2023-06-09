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The Founder.. ما لا تعرفه عن ماكدونالدز

ما وراء الأفلام

لو تحدثنا عن واحد من أهم 100 شخصية في القرن الـ20، هل ستتخيل ما أهم صفة لديه؟
الإجابة في كلمة واحدة "الإصرار"
الإصرار هو تيمة حياة "راي كروك" أو مؤسس ماكدونالدز، ومحور فيلمنا الذي سأحكي عنه الحلقة المقبلة، الفيلم الذي يحكي قصة بدأت باستمرارية السعي وانتهت بحتمية الوصول.

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قوة الإقناع في Thank you for smoking

"كيف نصنع فيلما سياسيا كوميديا عن شخص يدافع عن التدخين، من دون أن نشجع الناس على تدخين السجائر؟"
إجابة السؤال هذا في اسم الفيلم
"Thank you for smoking"
هذا الاسم الساخر سنخوض معه رحلة وراء كواليس صناعة وترويج السجائر كمنتج، والمقتبس من اسم الرواية المبني عليها الفيلم للكاتب "كريستوفر باكلي".
شاهد الفيلم الآن

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ما تعريفك للنجاح والفشل؟
هل تعرف لكي تكمل حياتك ماذا عليك أن تفعل؟
هل أنت راضٍ عما وصلت إليه الآن؟ لو أن حياتك انتهت في هذه اللحظة هل ستكون سعيدا وممتنا لكل اللحظات التي عشتها؟
أيا كان ردك، صدقني ستكون وجهة نظر مختلفة بعد ما تشاهد فيلم soul

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هذا السؤال الذي يجيب عنه فيلمنا في هذه الحلقة
والفيلم المقتبس عن كتاب "Caging Skies"

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فيلم Top Gun صدر منه جزآن؛ جزء صدر سنة 1986 والجزء الثاني سنة 2022.
وهذا الذي سأحكي لك عنه المرة المقبلة بتفاصيل أكثر.. شاهد الفيلمين الآن وانتظرني الحلقة المقبلة

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The Founder.. ما لا تعرفه عن ماكدونالدز

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