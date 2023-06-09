The Founder.. ما لا تعرفه عن ماكدونالدز
لو تحدثنا عن واحد من أهم 100 شخصية في القرن الـ20، هل ستتخيل ما أهم صفة لديه؟
الإجابة في كلمة واحدة "الإصرار"
الإصرار هو تيمة حياة "راي كروك" أو مؤسس ماكدونالدز، ومحور فيلمنا الذي سأحكي عنه الحلقة المقبلة، الفيلم الذي يحكي قصة بدأت باستمرارية السعي وانتهت بحتمية الوصول.
قوة الإقناع في Thank you for smoking
"كيف نصنع فيلما سياسيا كوميديا عن شخص يدافع عن التدخين، من دون أن نشجع الناس على تدخين السجائر؟"
إجابة السؤال هذا في اسم الفيلم
"Thank you for smoking"
هذا الاسم الساخر سنخوض معه رحلة وراء كواليس صناعة وترويج السجائر كمنتج، والمقتبس من اسم الرواية المبني عليها الفيلم للكاتب "كريستوفر باكلي".
شاهد الفيلم الآن
كواليس فيلم Top Gun
بعد أكثر من 30 سنة عاد للأكاديمية، ما الذي حدث أول مرة، ولماذا عاد؟ وما الذي حدث في كواليس فيلم Top Gun، وهل نجح أم لا؟
فيلم Top Gun صدر منه جزآن؛ جزء صدر سنة 1986 والجزء الثاني سنة 2022.
وهذا الذي سأحكي لك عنه المرة المقبلة بتفاصيل أكثر.. شاهد الفيلمين الآن وانتظرني الحلقة المقبلة
The Founder.. ما لا تعرفه عن ماكدونالدز