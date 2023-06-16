About Time.. السفر عبر الزمن
بعد عيد ميلادك الـ21 .. والدك طلب منك أن تتحدثا، لأنه على وشك أن يخبرك بـ"سر العائلة"، ستتوقع أشياء كثيرة جدا، لكن من غير الممكن أن تتوقع أن السر هو قدرة عائلتك على السفر عبر الزمن.
لكن طالما تملك القدرة بالفعل، ما الذي يمكنك فعله؟
The Founder.. ما لا تعرفه عن ماكدونالدز
لو تحدثنا عن واحد من أهم 100 شخصية في القرن الـ20، هل ستتخيل ما أهم صفة لديه؟
الإجابة في كلمة واحدة "الإصرار"
الإصرار هو تيمة حياة "راي كروك" أو مؤسس ماكدونالدز، ومحور فيلمنا الذي سأحكي عنه الحلقة المقبلة، الفيلم الذي يحكي قصة بدأت باستمرارية السعي وانتهت بحتمية الوصول.
قوة الإقناع في Thank you for smoking
"كيف نصنع فيلما سياسيا كوميديا عن شخص يدافع عن التدخين، من دون أن نشجع الناس على تدخين السجائر؟"
إجابة السؤال هذا في اسم الفيلم
"Thank you for smoking"
هذا الاسم الساخر سنخوض معه رحلة وراء كواليس صناعة وترويج السجائر كمنتج، والمقتبس من اسم الرواية المبني عليها الفيلم للكاتب "كريستوفر باكلي".
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About Time.. السفر عبر الزمن