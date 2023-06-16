About Time.. السفر عبر الزمن

بعد عيد ميلادك الـ21 .. والدك طلب منك أن تتحدثا، لأنه على وشك أن يخبرك بـ"سر العائلة"، ستتوقع أشياء كثيرة جدا، لكن من غير الممكن أن تتوقع أن السر هو قدرة عائلتك على السفر عبر الزمن.

لكن طالما تملك القدرة بالفعل، ما الذي يمكنك فعله؟

