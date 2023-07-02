It's kind of funny story.. الاكتئاب من منظور آخر
الاكتئاب في سن المراهقة موضوع ثقيل وصعب، هذا إن لم يكن مستحيلا أن تتكلم عنه بطريقة تزعج الأشخاص الذين يعانون منه، أو تضعهم في قوالب تعبوا من تعليب المجتمع لهم فيها!
فكيف لفيلم الحلقة المقبلة أن يكسر القاعدة، ويتحدث عن أفكار تدور في دماغ مريض اكتئاب وبشكل كوميدي؟
أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سأتحدث عن ما وراء فيلم "It's kind of funny story"
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لأحدثك عن الاكتئاب بشكل مختلف
قصة شقيقين من عالم الملاكمة.. The Fighter
ما شعورك كبطل حقيقي في الظل؟ تخيل أنك الأمل الوحيد لخروج عائلتك من الفقر إلى عالم الغِنى والشهرة، لكن عائلتك غير قادرة على أن تراك في ظل أخيك، الذي كان بطلا في يوم ما.
فيلم "The Fighter" مبني على القصة الحقيقية للملاكم "ميكي وارد" وأخيه "ديكي أوكلاند" الذي سيفاجئك هو أن الفيلم ليس عن الملاكمة بشكل أساسي لكنه عن الإدمان والفرص الثانية..
The Founder.. ما لا تعرفه عن ماكدونالدز
لو تحدثنا عن واحد من أهم 100 شخصية في القرن الـ20، هل ستتخيل ما أهم صفة لديه؟
الإجابة في كلمة واحدة "الإصرار"
الإصرار هو تيمة حياة "راي كروك" أو مؤسس ماكدونالدز، ومحور فيلمنا الذي سأحكي عنه الحلقة المقبلة، الفيلم الذي يحكي قصة بدأت باستمرارية السعي وانتهت بحتمية الوصول.
قوة الإقناع في Thank you for smoking
"كيف نصنع فيلما سياسيا كوميديا عن شخص يدافع عن التدخين، من دون أن نشجع الناس على تدخين السجائر؟"
إجابة السؤال هذا في اسم الفيلم
"Thank you for smoking"
هذا الاسم الساخر سنخوض معه رحلة وراء كواليس صناعة وترويج السجائر كمنتج، والمقتبس من اسم الرواية المبني عليها الفيلم للكاتب "كريستوفر باكلي".
شاهد الفيلم الآن
It's kind of funny story.. الاكتئاب من منظور آخر