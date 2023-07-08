سر صناعة فيلم "Lion king"
من منا لا يعرف سر "سكار"؟
من منا لا يعرف مشهد موت "موفاسا"؟
على "صخرة العزة" تدور أحداث أكثر فيلم حقق إيرادات في تاريخ ديزني وتاريخ كل أفلام الرسوم المتحركة
أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سنتحدث عن الأسد الملك Lion king
وما هي أسرار صناعة هذا الفيلم العظيم؟
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي آخذك في رحلة مستحيل أن تنساها.
It's kind of funny story.. الاكتئاب من منظور آخر
الاكتئاب في سن المراهقة موضوع ثقيل وصعب، هذا إن لم يكن مستحيلا أن تتكلم عنه بطريقة تزعج الأشخاص الذين يعانون منه، أو تضعهم في قوالب تعبوا من تعليب المجتمع لهم فيها!
فكيف لفيلم الحلقة المقبلة أن يكسر القاعدة، ويتحدث عن أفكار تدور في دماغ مريض اكتئاب وبشكل كوميدي؟
أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سأتحدث عن ما وراء فيلم "It's kind of funny story"
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لأحدثك عن الاكتئاب بشكل مختلف
قصة شقيقين من عالم الملاكمة.. The Fighter
ما شعورك كبطل حقيقي في الظل؟ تخيل أنك الأمل الوحيد لخروج عائلتك من الفقر إلى عالم الغِنى والشهرة، لكن عائلتك غير قادرة على أن تراك في ظل أخيك، الذي كان بطلا في يوم ما.
فيلم "The Fighter" مبني على القصة الحقيقية للملاكم "ميكي وارد" وأخيه "ديكي أوكلاند" الذي سيفاجئك هو أن الفيلم ليس عن الملاكمة بشكل أساسي لكنه عن الإدمان والفرص الثانية..
The Founder.. ما لا تعرفه عن ماكدونالدز
لو تحدثنا عن واحد من أهم 100 شخصية في القرن الـ20، هل ستتخيل ما أهم صفة لديه؟
الإجابة في كلمة واحدة "الإصرار"
الإصرار هو تيمة حياة "راي كروك" أو مؤسس ماكدونالدز، ومحور فيلمنا الذي سأحكي عنه الحلقة المقبلة، الفيلم الذي يحكي قصة بدأت باستمرارية السعي وانتهت بحتمية الوصول.
سر صناعة فيلم "Lion king"