اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

king Richard.. الأبوة من مفهوم آخر

ما وراء الأفلام

عندما نتكلم عن شخص كان لديه حلم أن تصبح بناته أبطال عالم
وقد خطط أيضا ورسم خطة كاملة من قبل ولادتهن
ممكن أن تتخيل أن هذا ضغط على بناته ضغطا كبيرا جدا لتحقيق حلمه هو، وهذه الصورة التي صدرتها وسائل الإعلام عن هذا الشخص
لكن هذه ليست الصورة التي تراها بناته عنه
أنا "محمود النجار" والحلقة المقبلة سنتحدث عن قصة حقيقية عن king Richard
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة سنتحدث عن الأبوة ولكن بشكل مختلف

حلقات أخرى

سر صناعة فيلم "Lion king"

من منا لا يعرف سر "سكار"؟
من منا لا يعرف مشهد موت "موفاسا"؟
على "صخرة العزة" تدور أحداث أكثر فيلم حقق إيرادات في تاريخ ديزني وتاريخ كل أفلام الرسوم المتحركة
أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سنتحدث عن الأسد الملك Lion king
وما هي أسرار صناعة هذا الفيلم العظيم؟
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي آخذك في رحلة مستحيل أن تنساها.

دقائق منذ 6 أيام

It's kind of funny story.. الاكتئاب من منظور آخر 

الاكتئاب في سن المراهقة موضوع ثقيل وصعب، هذا إن لم يكن مستحيلا أن تتكلم عنه بطريقة تزعج الأشخاص الذين يعانون منه، أو تضعهم في قوالب تعبوا من تعليب المجتمع لهم فيها!

فكيف لفيلم الحلقة المقبلة أن يكسر القاعدة، ويتحدث عن أفكار تدور في دماغ مريض اكتئاب وبشكل كوميدي؟

أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سأتحدث عن ما وراء فيلم "It's kind of funny story"

شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لأحدثك عن الاكتئاب بشكل مختلف

دقائق 02 يوليو ,2023

قصة شقيقين من عالم الملاكمة.. The Fighter

ما شعورك كبطل حقيقي في الظل؟ تخيل أنك الأمل الوحيد لخروج عائلتك من الفقر إلى عالم الغِنى والشهرة، لكن عائلتك غير قادرة على أن تراك في ظل أخيك، الذي كان بطلا في يوم ما.
فيلم "The Fighter" مبني على القصة الحقيقية للملاكم "ميكي وارد" وأخيه "ديكي أوكلاند" الذي سيفاجئك هو أن الفيلم ليس عن الملاكمة بشكل أساسي لكنه عن الإدمان والفرص الثانية..

دقائق 22 يونيو ,2023

About Time.. السفر عبر الزمن

بعد عيد ميلادك الـ21 .. والدك طلب منك أن تتحدثا، لأنه على وشك أن يخبرك بـ"سر العائلة"، ستتوقع أشياء كثيرة جدا، لكن من غير الممكن أن تتوقع أن السر هو قدرة عائلتك على السفر عبر الزمن.
لكن طالما تملك القدرة بالفعل، ما الذي يمكنك فعله؟

دقائق 16 يونيو ,2023

king Richard.. الأبوة من مفهوم آخر

0:00 0:00