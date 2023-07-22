عندما تتبدل حياتك بالكامل فجأة في 50/50

الاكتئاب في سن المراهقة موضوع ثقيل وصعب، هذا إن لم يكن مستحيلا أن تتكلم عنه بطريقة تزعج الأشخاص الذين يعانون منه، أو تضعهم في قوالب تعبوا من تعليب المجتمع لهم فيها!

فكيف لفيلم الحلقة المقبلة أن يكسر القاعدة، ويتحدث عن أفكار تدور في دماغ مريض اكتئاب وبشكل كوميدي؟

أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سأتحدث عن ما وراء فيلم "It's kind of funny story"

شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لأحدثك عن الاكتئاب بشكل مختلف