ماذا لو استيقظت بعد 30 سنة من شلل دماغي؟
تخيل بعد نوم عميق جدا، أشبه بغيبوبة، وأول شيء تتذكره قبل أن تنام أنك كنت شابا مراهقا، تستيقظ فتجد نفسك رجلا عمره ضاع بسبب إصابة بالشلل الدماغي، ما أول شيء ستفعله؟
أنا "محمود النجار" وفي هذة الحلقة سنتكلم عن الفيلم العظيم والعبقري awakenings.
عندما تتبدل حياتك بالكامل فجأة في 50/50
عندما يكون لديك خبر سيئ مثل اكتشافك يوما في الصباح أن وجع ظهرك هو سرطان، فهو ليس مجرد وجع عادي مثل وجع الظهر الذي يصيب معظم الناس
عندما تتبدل حياتك بالكامل فجأة.. ماذا ستفعل؟
هذا الذي سأحكي لك عنه في الحلقة المقبلة، أنا محمود النجار سنتكلم عن ما وراء فيلم (50\50) المأخوذ عن قصة حقيقية
king Richard.. الأبوة من مفهوم آخر
عندما نتكلم عن شخص كان لديه حلم أن تصبح بناته أبطال عالم
وقد خطط أيضا ورسم خطة كاملة من قبل ولادتهن
ممكن أن تتخيل أن هذا ضغط على بناته ضغطا كبيرا جدا لتحقيق حلمه هو، وهذه الصورة التي صدرتها وسائل الإعلام عن هذا الشخص
لكن هذه ليست الصورة التي تراها بناته عنه
أنا "محمود النجار" والحلقة المقبلة سنتحدث عن قصة حقيقية عن king Richard
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة سنتحدث عن الأبوة ولكن بشكل مختلف
سر صناعة فيلم "Lion king"
من منا لا يعرف سر "سكار"؟
من منا لا يعرف مشهد موت "موفاسا"؟
على "صخرة العزة" تدور أحداث أكثر فيلم حقق إيرادات في تاريخ ديزني وتاريخ كل أفلام الرسوم المتحركة
أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سنتحدث عن الأسد الملك Lion king
وما هي أسرار صناعة هذا الفيلم العظيم؟
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي آخذك في رحلة مستحيل أن تنساها.
It's kind of funny story.. الاكتئاب من منظور آخر
الاكتئاب في سن المراهقة موضوع ثقيل وصعب، هذا إن لم يكن مستحيلا أن تتكلم عنه بطريقة تزعج الأشخاص الذين يعانون منه، أو تضعهم في قوالب تعبوا من تعليب المجتمع لهم فيها!
فكيف لفيلم الحلقة المقبلة أن يكسر القاعدة، ويتحدث عن أفكار تدور في دماغ مريض اكتئاب وبشكل كوميدي؟
أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سأتحدث عن ما وراء فيلم "It's kind of funny story"
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لأحدثك عن الاكتئاب بشكل مختلف
ماذا لو استيقظت بعد 30 سنة من شلل دماغي؟