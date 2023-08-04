"Inside Out" .. لو تخيلت مشاعرك فكيف ستتخيلها؟
هل فكرت لو أن مشاعرنا أصبح لها شكل وصوت ولون، كيف ستكون؟ أو سرحت فيما يا ترى شكل دماغنا من الداخل، ونحن هنا لا نتكلم عن تشريح الجمجمة أو المخ أو الإشارات العصبية، نحن نتكلم عما لو تخيلت مشاعرك، تُرى كيف ستتخيلها؟
كان هذا هو السؤال الافتتاحي لفيلمنا الذي سنتكلم عنه
والسؤال الملهم لـ"بيت دوكتر" مخرج ومؤلف الفيلم
شاهد فيلم "Inside Out" الآن لكي نتكلم عن مشاعرنا أكثر
عندما تتبدل حياتك بالكامل فجأة في 50/50
عندما يكون لديك خبر سيئ مثل اكتشافك يوما في الصباح أن وجع ظهرك هو سرطان، فهو ليس مجرد وجع عادي مثل وجع الظهر الذي يصيب معظم الناس
عندما تتبدل حياتك بالكامل فجأة.. ماذا ستفعل؟
هذا الذي سأحكي لك عنه في الحلقة المقبلة، أنا محمود النجار سنتكلم عن ما وراء فيلم (50\50) المأخوذ عن قصة حقيقية
king Richard.. الأبوة من مفهوم آخر
عندما نتكلم عن شخص كان لديه حلم أن تصبح بناته أبطال عالم
وقد خطط أيضا ورسم خطة كاملة من قبل ولادتهن
ممكن أن تتخيل أن هذا ضغط على بناته ضغطا كبيرا جدا لتحقيق حلمه هو، وهذه الصورة التي صدرتها وسائل الإعلام عن هذا الشخص
لكن هذه ليست الصورة التي تراها بناته عنه
أنا "محمود النجار" والحلقة المقبلة سنتحدث عن قصة حقيقية عن king Richard
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة سنتحدث عن الأبوة ولكن بشكل مختلف
سر صناعة فيلم "Lion king"
من منا لا يعرف سر "سكار"؟
من منا لا يعرف مشهد موت "موفاسا"؟
على "صخرة العزة" تدور أحداث أكثر فيلم حقق إيرادات في تاريخ ديزني وتاريخ كل أفلام الرسوم المتحركة
أنا محمود النجار والحلقة المقبلة سنتحدث عن الأسد الملك Lion king
وما هي أسرار صناعة هذا الفيلم العظيم؟
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي آخذك في رحلة مستحيل أن تنساها.
"Inside Out" .. لو تخيلت مشاعرك فكيف ستتخيلها؟