"Inside Out" .. لو تخيلت مشاعرك فكيف ستتخيلها؟

عندما نتكلم عن شخص كان لديه حلم أن تصبح بناته أبطال عالم

وقد خطط أيضا ورسم خطة كاملة من قبل ولادتهن

ممكن أن تتخيل أن هذا ضغط على بناته ضغطا كبيرا جدا لتحقيق حلمه هو، وهذه الصورة التي صدرتها وسائل الإعلام عن هذا الشخص

لكن هذه ليست الصورة التي تراها بناته عنه

أنا "محمود النجار" والحلقة المقبلة سنتحدث عن قصة حقيقية عن king Richard

شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة سنتحدث عن الأبوة ولكن بشكل مختلف

